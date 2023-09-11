«Остров непослушания» покажут в Апатитах

16 сентября в 16.00 Мурманский областной драматический театр приглашает детей и взрослых на музыкальную сказку «Остров Непослушания», которая состоится на сцене Апатитского городского Дворца культуры.

Как пишет vk.com/murmandrama, юных зрителей ждут приключения с драками, выстрелами, русалками, полётами и волшебством. У Питера Пэна, как у любого героя, есть главный враг – капитан пиратов, которые вынашивает коварные планы. И, конечно, у Питера Пэна есть главный друг – это Венди, девочка, которой суждено в волшебной стране играть маму всех непослушных непосед.

Инсценировка Владимира Кузнецова (по мотивам повести Джеймса Барри); режиссёры-постановщики Вадим Данцигер и Николай Гадомский; удожник-постановщик Борис Шлямин (г. Нижний Новгород); художник по свету Павел Куделькин; автор песен Владимир Кузнецов; музыкальное оформление Анатолия Шахова. Режиссёр по пластике – лауреат премии «Золотая маска» Ярослав Францев (г. Москва)

Продолжительность спектакля 1 ч. 15 мин. без антракта.

Фото: https://vk.com/murmandrama?z=photo-623014_457249313%2Falbum-623014_00%2Frev