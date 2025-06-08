Остров Партизанский в Верхне-Туломском водохранилище внесён в Государственный каталог географических названий

Остров Партизанский расположен в Верхне-Туломском водохранилище на территории Мурманской области. У названия «Партизанский» большая и длинная история. Островом он был не всегда. На довоенных картах он значился как высота 137,2 м. Именно здесь с августа 1942 года по октябрь 1944 года размещалась база партизанских отрядов «Большевик Заполярья» и «Советский Мурман». Территория стала островом в 1964 году после заполнения Верхне-Туломского водохранилища, образованного плотиной Верхнетуломской ГЭС на реке Тулома и озере Нотозеро.

В начале 2024 года специалисты Управления Росреестра по Мурманской области установили факт отсутствия сведений об острове Партизанский в Государственном каталоге географических названий. После чего изучили документы, хранящиеся в Государственном архиве Мурманской области, и выяснили, что ещё в июле 1987 года решением исполнительного комитета Мурманского областного Совета народных депутатов в целях увековечения памяти партизанских отрядов «Советский Мурман» и «Большевик Заполярья» безымянному острову в Верхне-Туломском водохранилище было присвоено наименование «Партизанский». Однако в то время процедура не была завершена и остров остался безымянным.

В ноябре 2024 года Мурманская областная Дума рассмотрела и одобрила предложение регионального управления Росреестра о присвоении наименования «Партизанский» безымянному острову в Верхне-Туломском водохранилище.

«Музей на острове «Партизанский» – единственный в России музей партизанам под открытым небом. Ещё в 70-е годы поднимался вопрос о присвоении безымянному острову на Верхне-Туломском водохранилище наименования Партизанский. Там были мемориалы, памятные места. Регистрация названия – это признание заслуг людей, которые причастны к сохранению памяти о партизанском движении в Заполярье», – отметил председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

При активном участии Мурманской областной Думы и Росреестра географический объект «остров Партизанский» в июне 2025 года был зарегистрирован в Государственном каталоге географических названий.

«Очень значимо, что в год празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне нам удалось устранить историческую несправедливость и официально зарегистрировать название «остров Партизанский». Это наш общий вклад в сохранение памяти о подвиге народа в той страшной войне», — прокомментировала руководитель регионального Росреестра Анна Бойко.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.