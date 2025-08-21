Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в завершение рабочего визита в Кольский округ губернатор Андрей Чибис провёл встречу с жителями в районном центре культуры. Он ответил на вопросы северян, которые касались развития инфраструктуры, образования и социальной сферы муниципалитета. Одной из ключевых тем стало благоустройство общественных и придомовых территорий.

Одна из самых популярных программ — «На Севере — твой проект». Это губернаторская инициатива Мурманской области, которая позволяет жителям предлагать проекты по улучшению городской среды с последующей поддержкой из регионального бюджета.

«Программа работает с 2022 года и уже показала свою эффективность — северяне активно предлагают идеи по обустройству детских и спортивных площадок, озеленению территорий», — отметил Андрей Чибис.

Ещё одним инструментом глава региона назвал конкурс общественных проектов «Инициативы двора», который позволяет жителям муниципалитетов предлагать свои проекты и участвовать в улучшении своих дворов.

Отдельный блок вопросов касался здравоохранения. Жители поблагодарили главу региона за ремонт детской поликлиники в Коле и интересовались перспективами капремонта взрослой поликлиники.

«Этот вопрос также находится на контроле. Отмечу, что капитальный ремонт поликлиники включён в проект программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2026–2030 годы», — сообщил губернатор.

Ещё одной темой стало развитие сферы образования в муниципалитете. Жители Кольского округа отметили высокий уровень реализации региональной программы «Арктическая школа», благодаря которой в школах и детсадах появляются современные, оборудованные пространства для учебы и всестороннего развития юных северян. Андрей Чибис подчеркнул, что весь успешный опыт по модернизации образовательных учреждений по проекту будет продолжен.

Обсуждались и другие темы — создание инфраструктуры для земельных участков многодетных семей, ограничение скорости мобильного интернета, дорожное хозяйство, ЖКХ и качество воды. На вопрос жительницы Междуречья о сроках запуска чистой воды губернатор ответил, что сейчас в населённом пункте уже проводятся работы по переподключению инженерных сетей. Выполнена подготовка площадки для модульной насосной станции, дальнейшие работы будут завершены в ближайшее время.

Также северяне задавали вопросы о сохранении объектов культурного наследия, развитии спортивной инфраструктуры, меры поддержки участников СВО и их семей. По каждому обращению губернатор дал соответствующие поручения администрации Кольского округа.

«За прошедший год мы решили огромный процент системных проблем, озвученных жителями, — таких как водоснабжение. Это не мелкий ремонт, а серьёзные вопросы, важные для всех. Люди видят изменения и искренне благодарят, а это лучшая оценка нашей общей работы с муниципалитетом и ресурсниками. Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: строятся школы, детские сады, жильё и набережная. Округ развивается, и мы продолжим отрабатывать все оставшиеся вопросы», — подвёл итог рабочей поездки Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552053/#&gid=1&pid=9