В Коле впервые стартует Кубок губернатора Мурманской области по конному спортуВместе отметим День государственного флага Российской Федерации
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.08.25 13:30

Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в завершение рабочего визита в Кольский округ губернатор Андрей Чибис провёл встречу с жителями в районном центре культуры. Он ответил на вопросы северян, которые касались развития инфраструктуры, образования и социальной сферы муниципалитета. Одной из ключевых тем стало благоустройство общественных и придомовых территорий.

Одна из самых популярных программ — «На Севере — твой проект». Это губернаторская инициатива Мурманской области, которая позволяет жителям предлагать проекты по улучшению городской среды с последующей поддержкой из регионального бюджета.

«Программа работает с 2022 года и уже показала свою эффективность — северяне активно предлагают идеи по обустройству детских и спортивных площадок, озеленению территорий», — отметил Андрей Чибис.

Ещё одним инструментом глава региона назвал конкурс общественных проектов «Инициативы двора», который позволяет жителям муниципалитетов предлагать свои проекты и участвовать в улучшении своих дворов.

Отдельный блок вопросов касался здравоохранения. Жители поблагодарили главу региона за ремонт детской поликлиники в Коле и интересовались перспективами капремонта взрослой поликлиники.

«Этот вопрос также находится на контроле. Отмечу, что капитальный ремонт поликлиники включён в проект программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2026–2030 годы», — сообщил губернатор.

Ещё одной темой стало развитие сферы образования в муниципалитете. Жители Кольского округа отметили высокий уровень реализации региональной программы «Арктическая школа», благодаря которой в школах и детсадах появляются современные, оборудованные пространства для учебы и всестороннего развития юных северян. Андрей Чибис подчеркнул, что весь успешный опыт по модернизации образовательных учреждений по проекту будет продолжен.

Обсуждались и другие темы — создание инфраструктуры для земельных участков многодетных семей, ограничение скорости мобильного интернета, дорожное хозяйство, ЖКХ и качество воды. На вопрос жительницы Междуречья о сроках запуска чистой воды губернатор ответил, что сейчас в населённом пункте уже проводятся работы по переподключению инженерных сетей. Выполнена подготовка площадки для модульной насосной станции, дальнейшие работы будут завершены в ближайшее время.

Также северяне задавали вопросы о сохранении объектов культурного наследия, развитии спортивной инфраструктуры, меры поддержки участников СВО и их семей. По каждому обращению губернатор дал соответствующие поручения администрации Кольского округа.

«За прошедший год мы решили огромный процент системных проблем, озвученных жителями, — таких как водоснабжение. Это не мелкий ремонт, а серьёзные вопросы, важные для всех. Люди видят изменения и искренне благодарят, а это лучшая оценка нашей общей работы с муниципалитетом и ресурсниками. Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: строятся школы, детские сады, жильё и набережная. Округ развивается, и мы продолжим отрабатывать все оставшиеся вопросы», — подвёл итог рабочей поездки Андрей Чибис.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552053/#&gid=1&pid=9

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)15:50«Первая Мировая «Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в июле текущего года месячный прирост цен с исключением сезонности составил 8,5%-PRO Валюту (16+)Доллар США стабилен к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)На Северном флоте завершается подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, который регулирует ученические договоры
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»