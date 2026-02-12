Оступилась: завпроизводством в муниципальном учреждении получила тяжелую травму

Государственной инспекцией труда в Мурманской области получено извещение о несчастном случае, произошедшем 9 февраля 2026 года с работником МАУ «Центр здорового питания» в Североморске.

По предварительной информации, пострадавшая, заведующий производством, находясь на пищеблоке одного из муниципальных учреждений, подходя к котлу оступилась и попала рукой в рядом стоящий тестомес, в результате чего получила травмы тяжёлой степени тяжести.

Как сообщает пресс-служба Государственной инспекцией труда в Мурманской области, обстоятельства и причины происшествия подлежат расследованию комиссией с участием государственного инспектора труда, - сообщил руководитель надзорного ведомства Юрий Дмитриев. Также комиссии предстоит оценить качество организации работы по охране труда в учреждении.

