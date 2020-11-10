Осуждён дилер, распространявший наркотические средства в Мурманской области

19 октября текущего года Ленинским районным судом города Мурманска за совершение преступления, связанного со сбытом наркотического средства «гашиш» в значительном размере, осужден житель города Североморска Мурманской области Эдгар Латышев.

Противоправная деятельность «несостоявшегося бизнесмена» была пресечена в апреле 2019 года оперативными сотрудниками Управлений ФСБ России по Северному флоту и МВД России по Мурманской области. В ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий дилер был задержан при попытке незаконного сбыта 10,4 грамма наркотического средства.

На основании результатов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом полиции было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлены в суд, который признал Эдгар Латышева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, и приговорил к лишению свободы на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу, сообщает Управление ФСБ РФ по Северному флоту.