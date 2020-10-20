Осужденные могут заняться благоустройством общественных территорий Кольского района

Заместитель главы администрации Кольского района Игорь Богданов с рабочим визитом посетил производственный сектор мурмашинской исправительной колонии особого режима №16 УФСИН России по Мурманской области.

В сопровождении заместителя начальника ИК-16 Игоря Самокрутова представитель администрации Кольского района совершил обход производственных объектов, во время которого ознакомился с образцами готовой продукции: швейными изделиями, деревянными срубами, мебелью.

Игорь Богданов также оценил широкий ассортимент востребованной на современном рынке продукции, представленной на страницах специализированного каталога УФСИН.

В ходе встречи стороны обсудили возможность размещения заказов в ИК-16 на изготовление продукции для нужд Кольского района, в частности, в рамках благоустройства придомовых территорий, общественных мест, предназначенных для отдыха в городах и поселках района.