Осуждены служащие Северного флота, похищавшие дизельное топливо Минобороны России

Вступил в законную силу приговор Северодвинского городского суда Архангельской области в отношении группы лиц, причастных к совершению мошеннических действий, в результате которых Министерству обороны РФ нанесён ущерб на сумму более 2 миллионов рублей.

Оперативными сотрудниками УФСБ России по Северному флоту установлена причастность к совершению преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенные организованной группой») в составе группы лиц служащих 133 группы судов обеспечения Беломорской военно-морской базы Северного флота – старшего механика малого морского танкера «ВТН-36» Олега Табунщика, капитана буксира «БУК-259» Владимира Шурпача, а также начальника Северодвинского физкультурно-оздоровительного комплекса «Звёздочка» Александра Булатова, которые путем создания излишков дизельного топлива осуществляли его фиктивное списание на работу двигателей судов и последующую реализацию предпринимателям региона.

Как сообщает УФСБ России по Северному флоту, по итогам рассмотрения материалов уголовного дела вина указанных должностных лиц была полностью доказана и назначено наказание – Табунщику О.А. в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, его подельникам – Шурпачу В.Ф. и Булатову А.А. – по 3 года 6 месяцев каждому.

Кроме того, судом также удовлетворен гражданский иск прокурора о взыскании в пользу Российской Федерации в солидарном порядке, в счёт возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлениями указанных лиц, денежных средств на сумму более 2 миллионов рублей.