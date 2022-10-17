Осуждены за хищение продовольствия на Северном флоте

Вступил в законную силу приговор Заозерского военного суда в отношении регионального управляющего ООО «Перспектива», осуществляющего в рамках государственных контрактов продовольственное обеспечение частей и подразделений Северного флота, Дамира Тарасова; заведующего складом этой же организации Николая Белецкого и делопроизводителя Надежды Ениной, причастных к совершению преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере…».

Сотрудниками Управления ФСБ России по Северному флоту установлено, что указанные лица в целях незаконного обогащения составляли фиктивные заявки и накладные на получение завышенного количества выдаваемых военнослужащим воинских частей продовольственных пайков. Фактически продовольствие реализовывалось за материальное вознаграждение сторонним коммерческим организациям региона.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по материалам военной контрразведки, военным следственным отделом Следственного комитета России по Североморскому гарнизону собраны достаточные доказательства, позволившие государственному обвинителю доказать в суде причастность подельников к хищению продовольствия, выделенного для обеспечения военнослужащих Северного флота.

В результате, Дамир Тарасов приговорён к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 700 тысяч рублей; Николай Белецкий – 6 лет лишения свободы со штрафом 550 тысяч рублей; Надежда Енина – 3 лет лишения свободы со штрафом 250 тысяч рублей. Также с осужденных в счёт возмещения материального ущерба в пользу Минобороны России подлежит взысканию более 60 миллионов рублей, сообщило Управление ФСБ России по Северному флоту.