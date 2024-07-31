Осваиваем тонкости создания гравюр, эстампов и оттисков высокой печати

В это воскресенье в Мурманском областном художественном музее состоится мастер-класс по линогравюре «Хозяин бархатных рогов. Иллюстрация к саамской сказке».

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, гравюра, эстамп, оттиск, высокая печать, низкая печать – далеко не весь перечень терминов области печатной графики.

Какие технические тонкости скрываются за всеми этими словами?

Как прикоснуться к миру гениальных художников-графиков, таких как: Кацусика Хокусай, Альбрехт Дюрер, Рембрандт ван Рейн, Франсиско де Гойя, Иван Шишкин, Пабло Пикассо… Для этого надо обратиться к технике печати с линолеума.

4 августа в 15.00 сотрудники музея приглашают жителей региона и гостей Мурманска на творческую встречу, где каждый участник попробует вырезать на линолеуме небольшую иллюстрацию к саамской сказке в виде оленя, а затем сделает несколько оттисков на бумаге.

Гостям будут предоставлены все материалы: отрезок линолеума, штихели, карандаши, типографская краска, валик, а также бумага. (16+)

Мероприятие состоится по адресу: г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13.

Группа до 8 человек, запись по телефону 45-63-10.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457266094%2Fwall-11742142_22154