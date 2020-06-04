Осведомленность россиян о поправках к Конституции за 3 месяца почти не изменилась

В конце февраля с поправками к Конституции подробно ознакомились 22% россиян, сегодня - 30%. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проводит мониторинг готовности россиян идти на голосование, осведомленности о поправках и результата голосования. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В голосовании по поправкам к Конституции собирается участвовать 45% россиян, каждый четвертый не пойдёт на выборы, 3 из 10 ещё не решили. Подробно ознакомились с поправками 30% представителей экономически активного населения, ещё 35% что-то слышали о планируемых изменениях в главном документе страны. За пакет поправок на настоящий момент готовы проголосовать 18% россиян, 42% — против, 28% пока не решили.

Мужчины чаще женщин демонстрируют протестное поведение и неприятие поправок: среди них больше тех, кто не хочет идти на выборы (28% против 21% среди женщин), противников поправок (49 и 35% соответственно), при этом и подробно ознакомившихся с изменениями Конституции среди представителей сильного пола больше (35% против 26% среди женщин).

Самая активная и осведомленная электоральная группа — россияне старше 45 лет: среди них больше всего тех, кто планирует идти на голосование (54%), подробно изучивших поправки к Конституции (42%). Поддерживающих пакет поправок среди них также больше всего (23%).

Мониторинг готовности россиян посетить голосование, которым «SuperJob» ведет с конца февраля, показывает стабильные результаты: 45-48% придут на избирательные участки, 28-32% колеблются с решением. Осведомленность о сути поправок за 3 месяца выросла незначительно: в феврале знали об изменениях подробно 22%, сегодня — 30%. Число сторонников поправок за месяц не изменилось: 17% в конце апреля и 18% сейчас.