Осведомленность россиян о программе туристического кешбэка выросла, а желающих воспользоваться этой программой стало чуть меньше

В целях развития внутреннего туризма действует программа туристического кешбэка, в рамках которой россияне, оплачивающие картой «МИР» отдых в пределах страны в период с 25 августа по 10 сентября 2022 года, могут получить компенсацию расходов до 20 тысяч рублей. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, знают ли россияне о программе и готовы ли ей воспользоваться. В опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

О программе кешбэка за путешествия по России знают 72% россиян: 30% — подробно, 42% — что-то слышали. 28% признались, что впервые слышат о ней.

18% россиян уже воспользовались или планируют воспользоваться программой туристического кешбэка до 10 сентября. 48% признались, что скорее не будут пользоваться компенсацией расходов за поездки по России, 34% — однозначно отказались от подобной идеи.

Выше всего осведомленность о программе туристического кешбэка — среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей в месяц. И тех, кто однозначно готов воспользоваться подобным предложением от государства или уже купил тур с кешбэком, среди них больше всего.

По сравнению с аналогичным исследованием 2020 года, осведомленных о программе туристического кешбэка россиян стало больше, а желающих ей воспользоваться — чуть меньше.