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Мурманская область. Арктика (16+)07.12.21 09:30

Освещение на трассе между Апатитами и Кировском установят после обращений северян в ЦУР

На прошлой неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 863 сообщения, их которых за отчётный период отработано 579. Об этом сообщил вчера на оперативном совещании областного правительства, руководитель Центра Алексей Медведев. Впервые традиционная оперативка состоялась на базе ЦУР.

На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по теме «ЖКХ», на втором – «Благоустройство», далее следуют блоки «Дороги» и «Коронавирус».

В блоке «ЖКХ» больше всего сообщений касалось низкой температуры в жилых домах. На холод в квартирах пожаловались жители п.Спутник и Печенги. Для решения проблемы котельная в Спутнике переведена на усиленный режим работы, а в Печенге заменят два котла без прекращения работы котельной.

В блоке «Благоустройство» в лидерах по количеству обращений о неубранном снеге оказался Кировск. Все указанные пользователями участки были расчищены: работы в городе проводились круглосуточно.

Также отработаны многочисленные жалобы о зауженных из-за снега дорогах и нерасчищенных дворах от жителей ЗАТО Александровск.

От жителей Североморска поступил сигнал об отсутствующем наружном освещении на улице Комсомольской. Выяснилось, что причиной стало повреждение силового кабеля во время капитального ремонта теплосетей. На сегодня специалисты городского центра жилищно-коммунального хозяйства ищут место повреждения, чтобы восстановить работу уличных фонарей.

Также северяне пожаловались на недостаточное освещение автодороги, соединяющей Апатиты и Кировск. В региональном Минтрансе пояснили, что в настоящий момент разрабатывается проект реконструкции трассы, предусматривающий освещение на всей её протяженности.

Как сообщает ЦУР, в  блоке «Коронавирус» вопросы касались тестирования на ковид, получения сертификатов и режима посещения общественных мест. Ранее специалисты ЦУР Мурманской области зафиксировали большое количество запросов от северян в соцсетях на организацию в Заполярье вакцинации от COVID-19 для иностранных граждан. Обращения были переданы губернатору, который на их основе поручил организовать вакцинацию для иностранных граждан. Платную услугу начали оказывать в Мурманском областном Центре специализированных видов медицинской помощи.

 

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