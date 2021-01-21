Освобождаем Мурманск от снега - спецтехника и дорожные рабочие задействованы круглосуточно

Масштабная снегоуборка продолжается в круглосуточном режиме. Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора лично проконтролировал работу дорожных служб в Октябрьском округе.

На участке дороги по улице Карла Маркса от пересечения с улицей Капитана Буркова до перекрестка улиц Старостина, Капитана Маклакова и Планерной работала спецтехника и дорожные рабочие. Они были задействованы в тех местах, где механизированная уборка затруднительна.

– Я принял решение лично проконтролировать на этой неделе уборку снега во всех трех округах города, – рассказал Евгений Никора. – На следующей неделе я планирую выехать еще и в Росляково, Абрам-Мыс и Дровяное. Посмотрю, как обстоят дела там. Пока я не в полной мере доволен, как организуется уборка. Но прогресс по отношению к прошлому году налицо.

Только за минувшие сутки с улиц города вывезено около 4 тысяч кубометров снега. На посыпку дорог и тротуаров использовано около 214 кубометров пескосоляной смеси. В работе было задействовано 136 единиц техники.

– Работа по уборке снега с улиц города идёт планомерно. Причём снег вывозят как днём, так и в ночное время, – рассказал заместитель директора муниципального учреждения «Управления дорожного хозяйства» Валерий Федьков. – Иногда, конечно, мешают припаркованные автомобили, но здесь нам на помощь приходят сотрудники ГИБДД. После того как мы закончим уборку тут, на Карла Маркса, мы продолжим нашу работу на улице Папанина, но это уже будет ночью.

Всего же с начала зимнего периода вывезено более 94 тысяч кубометров снега. В этой работе было задействовано 192 единицы техники и 238 дорожных рабочих. На борьбу с гололедицей заготовлено около 16 тысяч кубометров пескосоляной смеси.