12 августа с.г. подразделениями российских войск в результате активных действий освобождён населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики.

12 августа с.г. подразделениями российских войск в результате активных действий освобождён населённый пункт Лисичное Донецкой Народной Республики.

Как сообщает function.mil.ru, российские войска по-прежнему удерживают инициативу на донецком направлении, успешно взламывая оборону противника. В настоящее время установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке. Завершается зачистка от ВСУ и националистов населённых пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное. При этом за прошедшую неделю на донецком направлении освобождены населенные пункты Тимофеевка и Веселое.

Всего в июле т.г. группировками российских войск «Центр» и «Юг» освобождены от противника 19 населённых пунктов ДНР.

Фото и видео: https://vk.com/mil