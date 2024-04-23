Освобождён населённый пункт Новомихайловка ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск РФ отразили три контратаки штурмовых групп 33-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка и Победа ДНР. Потери ВСУ составили до 410 военнослужащих, девять автомобилей, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Также уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы «Анклав» и склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 22 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями «Южной» группировки войск в результате успешных действий полностью освобождён населённый пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных, 22-й, 23-й, 28-й, 41-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Спорное, Миньковка, Клещеевка, Часов Яр, Андреевка и Острое Донецкой Народной Республики. Отражено три контратаки штурмовых групп 33-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка и Победа Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 410 военнослужащих, девять автомобилей, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Также уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы «Анклав» и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 21-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населённого пункта Терны Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Григоровка Донецкой Народной Республики отражено четыре контратаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения нацгвардии («Азов»*). Противник потерял до 25 военнослужащих, два пикапа, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Первомайское, Семеновка, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Ресублики. ВСУ потеряли до 365 военнослужащих, боевую машину пехоты «Marder» производства ФРГ, 12 автомобилей, 122-мм гаубицу Д-30, а также три станции радиоэлектронной борьбы: «Нота» и «Буковель-AD».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Старомайорское, Угледар, Урожайное Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области. Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, два автомобиля, а также 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино, Новоандреевка и Степовое Запорожской области. Противник потерял до 45 военнослужащих и два пикапа. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены: позиционный район ПВО, пункт хранения безэкипажных катеров, живая сила и военная техника ВСУ в 142-х районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 240 украинских беспилотных летательных аппаратов.

* – террористическая организация, запрещена в России.

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