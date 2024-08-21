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Мурманская область. Арктика (16+)21.08.24 09:00

Освобождён один из крупнейших н.п. Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял более 680 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы М777 и 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика»,122-мм гаубицу Д-30, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», боевую машину реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и 105-мм гаубицу М119 производства США. Уничтожено четыре полевых склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 20 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 22-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 17-й танковой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Золочев Харьковской области, Могрица и Луговка Сумской области. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30 и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 115-й, 116-й механизированных бригад и 3-й штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Копанки Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Новосадовое Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, две 155-мм гаубицы М198 и 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Катериновка, Константиновка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял более 680 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы М777 и 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика»,122-мм гаубицу Д-30, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», боевую машину реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и 105-мм гаубицу М119 производства США. Уничтожено четыре полевых склада боеприпасов.

В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобождён один из крупнейших населённых пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 120-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Торецк и Калиново Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 585 военнослужащих, три танка, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, два 152-мм орудия Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й механизированной бригады ВСУ и 104-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Пречистовка и Шахтерское Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства и 155-мм гаубицу «Caesar» производства Франции.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоданиловка и Пятихатки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты: управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, десять реактивных снарядов «HIMARS» производства США, 31 беспилотный летательный аппарат, из них пять вне зоны проведения специальной военной операции».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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