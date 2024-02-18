В результате наступательных действий от украинских националистов освобождена территория площадью около 32 квадратных километров. Потери противника в боях за Авдеевку в течение последних суток составили более полутора тысяч военнослужащих. Под непрерывным огневым воздействием российских войск лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику.

Министерство обороны Российской Федерации 18 февраля опубликовало заявление. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «подразделениями группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева вчера был взят под полный контроль город Авдеевка Донецкой Народной Республики, являвшийся мощным оборонительным узлом вооруженных сил Украины.

В результате наступательных действий от украинских националистов освобождена территория площадью около 32 квадратных километров. Потери противника в боях за Авдеевку в течение последних суток составили более полутора тысяч военнослужащих. Под непрерывным огневым воздействием российских войск лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику.

Приказ главкома ВСУ Сырского об оставлении города был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск из Авдеевки. В настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке города от боевиков, блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате. Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от террористических ударов преступного киевского режима.

Информация о продвижении наших войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия под контроль города. Войска группировки войск «Центр» продолжают наступательные действия по дальнейшему освобождению Донецкой Народной Республики от украинских националистов».

В боях за Авдеевку отличились соединения и воинские части: 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55 отдельной мотострелковой бригады (горной), 74 отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; 1-й отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454 мотострелкового полка, 10-го танкового полка 1-го армейского корпуса; 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии.

Фото и видео: https://vk.com/mil