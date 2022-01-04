В первый день 2022 года в Мурманской области родились восемь детейКак нас будут лечить в новом году
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)04.01.22 12:00

От 1 до 999 пунктов, или Какого цвета у россиян будет кредитная история

Квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ) с нового года будут рассчитывать индивидуальный рейтинг гражданина на основе единых подходов. Установлены стандартная шкала рейтинга (от 1 до 999 пунктов) и состав информации, которая будет предоставляться гражданину.

Значение индивидуального рейтинга будет обозначено на цветовой шкале, отражающей различные категории: низкая, средняя, высокая, очень высокая степень кредитоспособности. Также должны быть указаны факторы, наиболее сильно влияющие на показатель индивидуального рейтинга. Заёмщик сможет в наглядной форме ознакомиться с оценкой своей кредитной истории в каждом квалифицированном БКИ, это будет способствовать повышению финансовой грамотности.

Как пишет ЦБ РФ, с января 2022 года сокращён срок хранения кредитной истории — с 10 до 7 лет. При этом срок будет рассчитываться в отношении каждой кредитной сделки, а не в целом для всей кредитной истории, 7 лет будут считаться от момента последнего изменения обязательства. Новый срок хранения обратной силы не имеет и будет распространяться на обязательства, изменения по которым произойдут начиная с 1 января 2022 года.

Такой порядок соответствует международной практике. Он позволяет не учитывать в кредитной истории слишком далекие по времени события, оказывающие небольшое влияние на оценку кредитоспособности заемщика.

В новом году граждане смогут оспаривать информацию, содержащуюся в кредитной истории, через кредитора, предоставившего в БКИ эти данные. Ранее для исправления информации заёмщик мог обратиться только в БКИ. По новой схеме кредитор в течение 10 рабочих дней должен будет либо уведомить заёмщика, что информация в кредитной истории корректна и изменений вноситься не будет, либо внести требуемые корректировки. Прежняя схема оспаривания, когда гражданин обращается в БКИ, которое затем взаимодействует с кредитором, также сохраняется.

По новой схеме время оспаривания сокращается фактически в два раза. При этом Банк России ранее рекомендовал кредиторам предусмотреть возможность подавать заявления об оспаривании информации, содержащейся в кредитной истории, в электронной форме.

Системно значимые кредитные организации и банки с портфелем кредитов физическим лицам от 100 млрд руб. с нового года обязаны представлять данные не менее чем в два БКИ (причем доля участия банка хотя бы в одном из них не должна превышать 10%). Благодаря этому содержащаяся в кредитных историях информация в различных БКИ будет более полной, это даст возможность точнее оценивать заемщиков и поддержит конкуренцию между БКИ.

В БКИ перестанут формироваться кредитные истории на основании запросов в бюро. Если у гражданина не было обращений за кредитом (отказов по обращению за кредитом или действующих обязательств), то кредитная история при запросе его кредитного отчёта не будет сформирована.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в сфере судостроения: более 16 тысяч вакансий и повышение зарплаты в среднем на 5 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Mr
03.01.22 20:23
А что, "Кузю" планируют вернуть в строй?! Вы хорошо подумали?!
Комментарий к новости:Палубные лётчики-истребители Северного флота пройдут подготовку в Крыму
Фёдор Степанович
02.01.22 10:00
В 2022 году естественная убыль в России продолжится, раз наше правительство упрощает режим получения российского гражданства жителей из стран бывших в составе СССР. С чем всех и поздравляю!
Комментарий к новости:В январе-ноябре естественная убыль населения РФ увеличилась на 64%
Monica Lewinsky.
28.12.21 17:59
Здравствуйте, мурманчане и гости города-героя! И, в который раз, директор МБОУ КШМ не сказал, что таких высоких результатов - победа во Всероссийском форуме «Золотой эполет» - помогло добиться команде
Комментарий к новости:«Золотой эполет» - победа на Всероссийском форуме
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире00:35«Медленное ТВ-Камин».07:00Мультфильмы (0+/6+)07:30«Спасти Санту». Полнометражный мультфильм (6+)
-PRO Деньги (16+)От 1 до 999 пунктов, или Какого цвета у россиян будет кредитная история-PRO Валюту (16+)Предновогодние потери рубля: курс евро вырос почти на 87 копеек, доллар укрепился на 64 копейки-PRO Энергетику (18+)9,3 млрд кВтч электроэнергии выработает Кольская АЭС по итогам 2021 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 30 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)2022 год: водители смогут проходить техосмотр по желанию, а злостных нарушителей ПДД будут сажать в тюрьму
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика