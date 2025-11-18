Открыт приём заявок на участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»ПЛАНИРОВКИ КВАРТИР В НОВОСТРОЙКАХ: КАК ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СВОЕЙ СЕМЬИ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)18.11.25 19:00

От абонемента до клубов по интересам: как меняется роль библиотек в жизни россиян

Петербуржцы и москвичи посещают библиотеки активнее жителей регионов. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 5000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Регулярно посещают библиотеки (раз в неделю или месяц) 13% россиян, 10% бывают раз в несколько месяцев или раз в год, а ещё 14% — раз в несколько лет.

Что касается типов библиотек, то самыми посещаемыми являются городские, районные и детские. 6 из 10 экономически активных россиян не ходят в библиотеки: «Читаю электронные книги»; «Читать люблю, но каждые две недели ходить продлять — не моё»; «Слушаю аудиокниги или покупаю книги себе».

Среди молодёжи до 35 лет больше тех, кто ходит в библиотеки: 17% посещают их как минимум раз в месяц (в основном это студенты). Среди опрошенных с высшим образованием часто бывают в библиотеках 12%, среди респондентов со средним специальным — 6%. Россияне с зарплатой до 80 тысяч посещают библиотеки активнее тех, кто зарабатывает больше.

Среди тех, кто библиотеки посещает, наиболее востребованными услугами остаются традиционные: читальный зал (44%) и абонемент (32%). Однако их популярность неуклонно снижается.

В то же время новые форматы активностей набирают обороты: популярность творческих мастерских и мастер-классов за 8 лет выросла с 10 до 18%, концертов и мероприятий — с 11 до 16%, клубов — с 2 до 5%.

Петербуржцы и москвичи посещают библиотеки чаще и активнее жителей нестоличной России: в двух столицах библиотечное движение развито лучше и предоставляет больше возможностей досуга, чем в регионах. В Москве и Санкт-Петербурге выше доля тех, кто пользуется читальными залами (48 и 45% соответственно против 32% в регионах), посещает концерты (17 и 20% против 11%). В культурной столице больше тех, кто состоит в читальных клубах (7% против 3% в Москве и 4% регионах).

Время проведения опроса: 1 октября — 13 ноября 2025 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Нынешний уровень пенсионного обеспечения в России остается неудовлетворительным, но разрыв между пенсиями работающих и неработающих достиг минимума с 2021 года-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 49 копеек, доллар потерял почти 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Лидер ПСР» за 2025 год-PRO ЖКХ (18+)Ухудшение погодных условий спровоцировало всплеск обращений северян в социальных сетях-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»