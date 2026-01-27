От абьюза со стороны руководства и коллег чаще всего страдают женщины среднего возраста

Новый год принёс рекорды «БигВуду» и аэропорту Хибины«Яндекс Такси» возмещает северянам стоимость поездки из зоны аварийных отключений по 28 января включительно
«Красные флаги» в поведении начальства — сигнал к увольнению для 6 из 10 россиян. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения с опытом работы.

С абьюзом со стороны руководства лично сталкивались 42% экономически активных россиян, со стороны коллег — 27% опрошенных.

Женщины чаще мужчин сообщают как о случаях психологического давления со стороны начальства (47 и 37% соответственно), так и со стороны команды (29 и 25%).

Россияне 35—45 лет выглядят более уязвимыми по сравнению с теми, кто моложе, и теми, кто старше. Со злоупотреблением властью сталкивались 49% респондентов среднего возраста, а абьюзом со стороны коллег — 38%. Очевидно, это связано с тем, что у молодежи меньший опыт взаимоотношений с людьми в трудовых коллективах, а к старшему поколению традиционно проявляется больше уважения, 35—45-летние же наиболее активны на рынке труда, а потому чаще сталкиваются с различными ситуациями в сфере рабочих взаимоотношений, в том числе и негативными.

О нездоровом отношении со стороны руководства чаще говорили работники с высшим образованием (45%). От неподобающего поведения коллег чаще страдают сотрудники со средним профессиональным образованием (38%).

Основными проявлениями абьюза со стороны руководства россияне назвали разные формы психологического давления и самодурства (по 28% упоминаний). Интересный факт: каждый четвертый назвал абьюзом прямые нарушения трудового законодательства, такие как принуждение к сверхурочной работе, неоплачиваемый труд, препятствование уходу на больничный или задержки зарплаты. Каждый пятый пострадал от публичных унижений, 19% — от игнорирования и высокомерия,16% — от систематических необоснованных придирок.

Самым серьёзным проявлением негативного поведения коллег респонденты назвали необоснованные придирки (35% опрошенных). 28% описывают общую токсичность атмосферы в коллективах, а 25% отмечают психологическое давление. Россиян психологически травмируют действия, подрывающие репутацию и изолирующие сотрудника: унизительная публичная критика (23%), распространение сплетен и настраивание команды против человека (по 18%).

Нужно ли увольняться при первых признаках абьюза? Да, если это токсичное поведение руководителя — так считают 58% опрошенных. В ситуации давления со стороны коллег доля сторонников немедленного ухода несколько ниже — 48%.

Женщины чаще мужчин выступают за решительные действия. Если речь о травмирующем отношении руководства, увольняться после первых же «звоночков» призывают 62% россиянок и 54% мужчин, если речь о нездоровом отношении коллег, — 51 и 44% соответственно.

Россияне 35—44 лет чаще сталкиваются с проблемами и более склонны к радикальным решениям: за увольнение из-за начальства выступают 65%, из-за коллег — 56%.

Люди со средним профессиональным образованием чаще респондентов с высшим образованием поддерживают увольнение как реакцию на абьюз начальства (66 и 59% соответственно) и коллег (50 и 47%).

Россияне с доходом от 150 тысяч рублей в месяц поддерживают увольнения из-за абьюза начальства чаще тех, кто зарабатывает меньше (65%), но реже склонны увольняться из-за токсичных коллег (39%).

Время проведения опроса: 19—22 января 2026 года.

