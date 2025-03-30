От Байкала до Арктики: куда мечтают поехать россияне

В этом году россияне по-прежнему чаще всего мечтают о поездке на Байкал. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый четвертый россиянин мечтает побывать на озере Байкал (26%). 16% задумываются о путешествии на Горный Алтай, а 14% — на Камчатку. Каждый десятый респондент хочет съездить в Санкт-Петербург, 8% — отдохнуть в Калининграде.

По 6% хотели бы путешествовать по Крыму, Карелии, Приморскому краю и Сахалинской области. Каждый двадцатый мечтает побывать в Москве.

4% признались, что больше всего хотят увидеть Арктику, а 3% — отправиться в Сочи.

По 2% мечтают увидеть города Золотого кольца, Казань, Северный Кавказ и Краснодарский край. 1 из 100 заявил, что хочет отправиться в Уральские горы. 8% отметили, что в России нет мест, которые бы они хотели посетить, а 5%, наоборот, мечтают побывать во всех уголках страны.

Мужчины чаще женщин представляют себе поездку на Камчатку и Сахалин. Женщины же чаще мечтают о путешествии на Байкал, Горный Алтай, в Санкт-Петербург, Калининград и Карелию.

По сравнению с исследованием 2022 года, россияне стали чаще мечтать о поездке на Горный Алтай, Камчатку и Арктику и реже — в Крым и Сочи.

Время проведения опроса: 25 февраля — 19 марта 2025 года.