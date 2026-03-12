От черкески до фланкировки: мурманские школьники знакомятся с традициями казачества

11 марта юным мурманчанам представилась возможность погрузиться в мир казачьих традиций: учащиеся школы №23 посетили Центр современной культуры и творчества, где в рамках тематического мероприятия узнали о старинной и современной культуре хуторского казачества.

Ребята познакомились с особенностями традиционного казачьего костюма и узнали, как одежда отражала статус казака, его принадлежность к войску, как она адаптировалась к службе и быту.

Под руководством опытных наставников юные мурманчане освоили базовые приёмы фланкировки — искусства обращения с казачьей шашкой. Как отмечает администрация города Мурманска, фланкировка, когда‑то служившая элементом боевой подготовки, сегодня представляет собой зрелищный атрибут фольклорных выступлений и важный элемент сохранения казачьих традиций. Эта часть мероприятия стала самой эффектной: ребята ловко вращали тренировочные шашки, отрабатывая перекладки и простые комбинации движений.

Ещё одним ярким событием стало выступление ансамбля «Сиверка». Завораживающие мелодии и мощное хоровое звучание погрузили всех присутствующих в атмосферу казачьей культуры, добавив мероприятию особую душевность и колорит.

Школьники зарядились яркими впечатлениями и прикоснулись к историко‑культурному наследию России: не просто послушав о традициях, но и попробовав их на практике, глубже прочувствовав дух казачества.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32036&page=1