От чистого сердца - в ММТП 8 марта дарили цветы

Как и положено крупнейшей стивидорной компании в Арктической зоне Российской Федерации, Мурманский морской торговый порт – предприятие с непрерывным графиком работы. И поэтому даже в Международный женский день немало представительниц прекрасного пола надежно исполняли свои служебные обязанности. А благодаря галантным мужчинам-портовикам с огромным сердцем, цветы и праздничное настроение было доставлено им прямо на рабочее место.

Портовики при поддержке Этического комитета АО «ММТП» дарили цветы и тёплые слова, ещё раз напоминая о том, насколько важна женщина в жизни каждого мужчины. И, судя по улыбкам прекрасных женщин, мужчины со своей задачей справились.