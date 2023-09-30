От денежного довольствия и пенсии военных до маркировки пива: законы, вступающие в силу в октябре

1 октября. За неявку в военкомат накажут жестче

Штрафы за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины повысят в несколько раз. Такие поправки в КоАП вступают в силу 1 октября.

Прежде за такое правонарушение наказывали штрафом от 500 до 3 тысяч рублей, теперь штрафы повысят до 10-30 тысяч рублей. А за умышленные порчу или утрату документов воинского учета придётся заплатить от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

К ответственности будут привлекать и за неисполнение обязанностей по информированию россиян, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации. Речь, в частности, идёт о работодателях, которые не оповестили сотрудника о наличии повестки. Штраф для должностных лиц составит от 60 тысяч до 80 тысяч рублей, для юридических — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

За уклонение от медицинского обследования с граждан взыщут от 15 тысяч до 25 тысяч рублей. Сейчас штраф составляет от 500 до 3 тысяч рублей.

1 октября. Денежное довольствие и пенсии военных вырастут

В России на 10,5 процента повысят размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военным, проходящим службу по контракту. Такое постановление Правительства вступает в силу 1 октября. В этот же день повысят и военные пенсии.

Кроме того, согласно постановлению, вырастут оклады сотрудников и других силовых структур: Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, ФСИН, а также противопожарной службы и таможни. Повышение коснется также органов федеральной фельдъегерской связи, но только начальствующего состава.

Так же, на 10 процентов, увеличат и оклады по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

3 октября. Семьям военных, переведённых на службу в новые регионы, сохранят жильё

Семьи военнослужащих и сотрудников силовых структур, переведённых на новое место службы в отдельные регионы, населённые пункты и местности, смогут остаться жить в служебных квартирах, которые они занимали до перевода их родственников на другое место. Такое постановление правительства вступает в силу 3 октября.

Если же речь идёт об аренде жилья, то для семей сохранят положенные компенсационные выплаты.

В частности, за семьями военнослужащих Минобороны, а также военнослужащих и сотрудников МВД, ФСО, МЧС и Следственного комитета будет сохранено прежнее служебное жилье или денежная компенсация за арендуемое жильё при направлении их родных и близких на службу в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области.

Для сотрудников и военнослужащих Росгвардии перечень не ограничивается новыми российскими регионами. Помимо них, туда входят ещё около 30 субъектов, где расположены закрытые административно-территориальные образования, высокогорные и труднодоступные местности, а также местности с суровыми климатическими условиями.

1 октября. Специалистов на госслужбе ждёт прибавка к зарплате

На 5,5 процента будут увеличены заработные платы специалистов, замещающих ряд государственных должностей РФ. В их число, в частности, входят руководители в федеральных органах власти и в диппредставительствах. Такое постановление правительства вступает в силу 1 октября.

Кроме того, на 5,5 процента будет проиндексировано денежное вознаграждение Генерального прокурора РФ и председателя Следственного комитета РФ.

Повышаются с 1 октября и зарплаты сотрудников госорганов, которые не являются госслужащими. Их доход также увеличится на 5,5 процента. Среди них бухгалтеры, охранники, кассиры, водители, коменданты и экспедиторы.

Повысятся и оклады работников РЖД, в том числе занятых обслуживанием железных дорог.

1 октября. Ввоз семян картофеля ограничили

Постановлением кабмина утверждён перечень товаров, в отношении которых с 1 октября по 31 декабря 2023 года разрешено устанавливать количественные ограничения на ввоз из недружественных государств. В список попали семена картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.

При этом ограничения не распространяются на товары, ввозимые:

- из государств — членов ЕАЭС;

- при осуществлении их транзитных международных перевозок через территорию РФ в третьи страны;

- физическими лицами для личного пользования.

1 октября. Цены на товары удержат гибкими пошлинами

Для защиты российского внутреннего рынка от необоснованного повышения цен будут введены гибкие экспортные пошлины на ряд товаров с привязкой к курсу рубля. Такое постановление правительства вступает в силу с 1 октября.

В этот перечень, в частности, вошли алкоголь, драгметаллы, готовые продукты из мяса, рыбы и морепродуктов.

Гибкие пошлины будут действовать с 1 октября 2023 года и до конца 2024 года. Их размер составит от четырех до семи процентов в зависимости от курса национальной валюты. При курсе 80 рублей за доллар и ниже пошлина будет нулевой.

1 октября. Маркировка пива вышла на следующий этап

Производители и импортеры пива, напитков, изготавливаемых на его основе, и отдельных видов слабоалкогольных напитков, упакованных в стеклянную или полимерную упаковку, согласно постановлению правительства, будут обязаны наносить на них средства идентификации и представлять об этом сведения в систему «Честный ЗНАК». Такое постановление правительства вступает в силу 1 октября.

Кроме того, кабмин ввёл ряд запретов на операции по перемещению, ввозу в РФ и транспортировке по территории России такой продукции без нанесения на них средств идентификации.

Обязательную маркировку пива начали внедрять с апреля 2023 года. Сперва маркировать решили пиво в кегах, с октября — в стеклянной и полимерной таре, с 15 января 2024 года — во всех других видах упаковки.

1 октября. Гаражные объединения станут действовать по новым правилам

В законодательстве появятся такие понятия, как «гараж», «территория гаражного назначения» и «гаражный комплекс». Кроме того, передавать общее имущество гаражных объединений во владение или аренду третьим лицам можно будет только по решению, принятому двумя третями голосов на собрании собственников гаражей. Такой закон вступает в силу 1 октября.

Согласно документу, гараж — это нежилое здание не выше двух этажей для хранения транспорта, в котором могут быть подвальные помещения. Гаражи на территории гаражного назначения могут иметь общие стены, крышу, фундамент и коммуникации с другими гаражами в одном ряду.

Общее собрание будет принимать решения о ремонте гаражей, благоустройстве земельного участка, выборе способа управления имуществом, заключении договоров водо-, электро-, тепло- и газоснабжения. Управлять общим имуществом может только одно товарищество собственников недвижимости или управляющая организация.

1 октября. Нотариусам будут платить по единому тарифу

С 1 октября, согласно вступающему в силу закону, в России будет действовать единый нотариальный тариф.

Таким образом, за совершение нотариальных действий специалист, занимающийся частной практикой, будет брать единый тариф, включающий федеральную и региональную составляющую. Федеральную часть будут взимать в размере госпошлины и с учетом особенностей, установленных российским законодательством о налогах и сборах. Региональный тариф будут ежегодно устанавливать нотариальные палаты субъектов РФ в соответствии со специальной формулой.

1 октября. Контроль за деятельностью платёжных агентов усилят

К деятельности по приёму платежей физических лиц в качестве операторов будут допущены только лица, сведения о которых включены в соответствующий реестр, который введет Банк России. Такие нормы закона вступают в силу с 1 октября.

Кроме того, будет увеличен срок принятия ЦБ РФ решения о регистрации организации в качестве оператора платежной системы, а также решения о включении иностранной организации в реестр операторов иностранных платежных систем. Теперь он составляет 30 рабочих дней (ранее 30 календарных дней).

1 октября. Владельцев банковских карт защитят от незаконного списания денег

Минимальные требования к страхованию банковских карт изменятся — впредь полисы добровольного страхования должны не только защищать от потери карты или её повреждения, но и включать такой риск, как мошенническое списание денег. Соответствующее указание ЦБ вступает в силу с 1 октября 2023 года.

По этому риску установлен лимит страховой выплаты в размере 100 тысяч рублей, в пределах которого страховщик возместит потери клиента в полном объёме. При этом он вправе предусмотреть более высокий размер страхового возмещения, тогда компенсация будет ограничена этим значением.

Возместить убыток страховщик должен в течение 30 дней после получения заявления от пострадавшего.

21 октября. Мошенникам перекрывают кислород

Центральный банк будет сообщать в МВД о подозрительных денежных переводах, это позволит более эффективно бороться с банковским мошенничеством. Такой закон вступает в силу 21 октября.

Прежде банки могли отвечать на запросы МВД по хищениям в течение 30 дней.

Также, согласно закону, банки смогут на два дня приостанавливать денежные переводы, если есть подозрение, что счета принадлежат мошенникам. Такое взаимодействие позволит ускорить поимку мошенников и остановить вывод из России денег, похищенных у граждан.

1 октября. Осужденные к принудительным работам смогут трудиться у ИП

Осужденных к принудительным работам смогут привлекать к труду не только в организациях, но и у индивидуальных предпринимателей. Такой закон вступает в силу 1 октября.

Порядок надзора за такими работниками должен определить Минюст по согласованию с Генпрокуратурой.

Прежде осужденных к принудительным работам можно было привлекать к труду только в организациях любой организационно-правовой формы. Места и работы для этого должна определить администрация исправительного центра. Это предписано делать исходя из наличия рабочих мест с учетом пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья осужденных.

1 октября. За навязчивыми рекомендациями в интернете проследит Роскомнадзор

Россиян уберегут от манипуляций с использованием рекомендательных механизмов в интернете. Такой закон вступает в силу 1 октября.

Большинство крупных цифровых платформ, чтобы удержать внимание человека и предложить ему то, что его наверняка заинтересует, формируют так называемые персональные рекомендации. А чтобы они были качественными, они собирают разнообразные данные о пользователях.

Однако такие алгоритмы дают возможности для манипуляций, пропаганды, распространения фейковых новостей и другой противоправной информации.

По новым правилам, владельцев сайтов обяжут показывать пользователям правила работы рекомендательного алгоритма, и эти правила должны содержать исчерпывающий перечень сведений, которые собирает платформа. А у Роскомнадзора появится право блокировать ресурсы, которые умышленно нарушают российское законодательство при помощи рекомендательных технологий и не реагируют на предупреждения.

12 октября. Редкие растения и животные получат дополнительную защиту

В КоАП уточнили ответственность за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений. Соответствующие поправки в кодекс вступают в силу 12 октября.

Документ меняет в КоАП РФ понятие «редкие растения» на «редкие объекты растительного мира». За уничтожение таких объектов, занесенных в Красную книгу России или охраняемых международными договорами, будут взимать штраф: для людей — 2,5—5 тысяч рублей, для должностных лиц — 15—20 тысяч, для компаний — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Аналогичные санкции установят за сбор, хранение, покупку или продажу таких растений.

Особо злостных нарушителей будут привлекать к уголовной ответственности — необходимые для этого поправки в КоАП также вступают в силу 12 октября. В частности, злоумышленников будут привлекать к обязательным работам до 480 часов, исправительным работам до двух лет, принудительным работам или приговорят к лишению свободы до четырех лет с возможным штрафом в миллион рублей. При отягчающих обстоятельствах, например, если растения собирала и продавала преступная группа, могут посадить в тюрьму на девять лет.

23 октября. Приватизации газовых сетей пройдёт по четким правилам

Преимущественное право на приватизацию газовых сетей получат газораспределительные организации, если эти объекты находятся у них в аренде или безвозмездном пользовании. Такой закон вступает в силу 23 октября.

Прежде вопрос о приватизации газовых сетей являлся спорным. Объекты газоснабжения включали в планы приватизации, но в законодательстве не было однозначных норм об этом. В итоге некоторые суды делали выводы о том, что приватизация газопроводов запрещена.

Новый закон установил в этой сфере четкие правила.

8 октября. Минстрой изменил норматив стоимости жилья

Минстрой утвердил показатели рыночной стоимости жилья на четвертый квартал 2023 года. Такой приказ ведомства вступает в силу 8 октября.

Этот показатель министерство устанавливает на каждый квартал, после чего его применяют для расчета размера социальных выплат на покупку или строительство жилых помещений с привлечением средств федерального бюджета.

В столице норматив рыночной стоимости квадратного метра жилья по сравнению с третьим кварталом повысят на 2,5 процента (до 165,6 тысячи рублей), а в Подмосковье — на 1,4 процента, до 139,2 тысячи рублей.

Снизить норматив цены на квадратный метр недвижимости решили в Ярославской области (на 2,5 процента, до 81,4 тысячи рублей), в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (на 2,4 процента, до 101,3 тысячи рублей) и в Ленинградской области (на 1,5 процента, до 138,4 тысячи рублей).

Прежнюю стоимость квадратного метра оставили для Санкт-Петербурга (165,3 тысячи рублей), Чукотского автономного округа (155,4 тысячи рублей), а также для новых российских регионов (около 93,5 тысячи рублей).

26 октября. Получить гражданство РФ станет проще

Получить российское гражданство станет проще для более чем 20 категорий людей. Такой закон вступает в силу 26 октября.

Речь, в частности, идет об участниках государственной программы содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, граждан бывшего СССР и их детей, а также иностранцев, чьи близкие родственники живут в нашей стране и уже являются гражданами России.

Этот же закон вводит институт прекращения приобретенного гражданства РФ вместо отмены решений о приеме в гражданство. В частности, российского паспорта могут лишить за дезертирство и добровольную сдачу в плен, неисполнение приказа во время мобилизации или военного положения, дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к экстремизму, совершение действий против национальной безопасности России.

Кроме того

1 октября. С 12 до 13 процентов увеличена минимальная доля продажи на бирже бензина, а дизеля — с 8,5 до 9,5 процента. Изменения касаются топлива 5-го класса.

1 октября. Вводится безналичная форма расчетов при приеме у физических лиц лома и отходов цветных или черных металлов.

1 октября. С 1 октября по 30 ноября 2023 года включительно российские организации, иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ через постоянные представительства, могут перечислить в федеральный бюджет обеспечительный платеж в счет предстоящей уплаты налога на сверхприбыль.

1 октября. Уточнен порядок выявления, исследования и оценки объектов накопленного вреда окружающей среде (НВОС). В частности, обязанность проводить оценку их влияния на жизнь и здоровье будет возложена на Росприроднадзор и Роспотребнадзор. Регионы по согласованию с федеральным органом власти будут осуществлять самостоятельное исследование и оценку объектов НВОС.

1 октября. В России появится новая, учрежденная кабмином персональная стипендия имени физика Николая Басова. Ее размер — 20 тысяч рублей ежемесячно. Стипендию планируют вручать пяти аспирантам-очникам Физического института им. П.Н. Лебедева, которых будут отбирать на конкурсной основе. Первое присуждение стипендий пройдет в ноябре 2023 года.

1 октября. ЦБ утвердил новые макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на четвертый квартал 2023 года. Это позволит ограничить рост закредитованности россиян. Также с 1 октября вступают в силу новые указания ЦБ о макропруденциальных надбавках к коэффициентам риска — после этого банкам станет менее выгодно выдавать ипотеку с низким первым взносом.

1 октября. Неквалифицированным инвесторам ограничат торги рядом иностранных ценных бумаг. В перечень попали почти 700 ценных бумагах. Такое решение позволит обезопасить деньги неопытных инвесторов.

1 октября. Порядок открытия банками передвижных пунктов кассовых операций будет упрощен. Также ЦБ поменял названия их подразделений на «мобильный офис».

1 октября. Налог на добавленную стоимость на гамбургеры будет повышен до 20 процентов. Такое решение приняла Федеральная налоговая служба.

4 октября. Вступает в силу постановление кабмина, утверждающее квоты на 2024 год по доле иностранных работников в российских компаниях. Так, для строительных компаний они составят 80 процентов от общей численности работников, для компаний, занимающихся овощеводством, — 50 процентов Лимит на иностранцев в сфере сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта определен в размере 24 процента.

15 октября. Вступят в силу новые правила приёма платы за услуги на официальных сайтах органов власти и порталах государственных и муниципальных услуг. Они, в частности, обязывают предоставить заявителю всю информацию о доступных способах оплаты на этих информационных ресурсах, а также сведения о наличии или отсутствии комиссии за совершение платежей.

23 октября. В рекламе кредитов, кроме процентных ставок, предписано указывать диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита.

26 октября. Порядок миграционного учёта иностранных граждан будет упрощен. В частности, для них предусмотрят возможность самостоятельно, в электронной форме, уведомить органы миграционного учета о своем прибытии и о прибытии их несовершеннолетних детей через портал госуслуг.

26 октября. Страховщик в договоре личного страхования, заключенном физлицом к договору потребительского кредита, в том числе обеспеченного ипотекой, будет обязан указать размер доли страховой премии, предназначенной для исполнения обязательств по страховой выплате.

«Парламентская газета»: https://www.pnp.ru/economics/zakony-vstupayushhie-v-silu-v-oktyabre-3.html

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28474/