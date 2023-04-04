От Дня космонавтики до «НаМОДнения»: насыщенный культурными событиями апрель

Вчера в рамках оперативного совещания регионального правительства министр культуры Ольга Обухова рассказала о календаре мероприятий, которые областные учреждения подготовили для северян и гостей Мурманской области.

Начало апреля в культурной жизни региона было ознаменовано важным событием всероссийского уровня – 150-летием со дня рождения русского композитора Сергея Рахманинова. К юбилейной дате в учреждениях культуры региона были организованы концерты и творческие вечера, выставки и интерактивные мероприятия.

Значимым событием культурного календаря Кольского Заполярья в этом месяце по традиции станет празднование Дня космонавтики. Книжные выставки, творческие мастер-классы, квизы и лектории предлагают взрослым и юным северянам библиотеки, дома культуры и музеи во всех муниципалитетах, а также в областных учреждениях культуры. Кроме того, 12 апреля областной Минкульт совместно с молодёжными пространствами «СОПКИ» проводит единый День космонавтики – в «СОПКАХ.21А» в областной научной библиотеке в этот день пройдёт научно-познавательная программа «Космический час», тематические мероприятия также запланированы в муниципальных «СОПКАХ».

В рамках реализации регионального Плана «На Севере – жить» в Мурманской области ежегодно будут проводиться масштабные культурные события федерального уровня. В этом году таким событием станет Международный фестиваль театров кукол «Полярная сова», который организован областным театром кукол и пройдет в столице Кольского Заполярья с 19 по 24 апреля. В программе фестиваля 20 спектаклей для детей и взрослых, которые представят 16 театральных коллективов из России и Белоруссии.

Ещё одним значимым событием станет Открытый фестиваль молодых художников-модельеров и дизайнеров одежды «НаМОДнение-2023», который пройдёт 22 и 23 апреля в Мурманском областном художественном музее. Напомним, что в этом году областной художественный музей стал региональным представителем Благотворительного фонда «Русский силуэт». Теперь фестиваль «НаМОДнение» является отборочным этапом Международного конкурса в «Русский силуэт», участие в котором – один из призов фестиваля.

А 28 апреля Мурманский колледж искусств будет отмечать 65 лет со дня своего образования. В этот день в торжественном концерте примет участие выпускница колледжа Татьяна Павловская – оперная певица, заслуженная артистка России, солистка Мариинского театра, лауреат премии «Грэмми».

Кроме того, в апреле северян ждут яркие гастроли знаменитых российских артистов.

«Хочу с гордостью анонсировать гастрольные выступления Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова, которые пройдут в Мурманской области в этом месяце. Знаменитый музыкальный коллектив даст 4 концерта: два концерта 18 и 19 апреля пройдут на сцене Мурманской областной филармонии, 20 апреля в Североморске, а 21 апреля в Апатитах», - отметила министр культуры.

Фото: https://gov-murman.ru