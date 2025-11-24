От ЭДО до ИИ: как мурманские компании переводят бизнес-процессы в «цифру»

Крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России hh.ru выяснила, как работодатели СЗФО, в том числе Мурманской области, оценивают уровень внедрения автоматизации и цифровых инструментов в своих организациях, а также какие шаги предпринимают для повышения эффективности по снижению количества «бумажной» работы.

Чтобы повысить эффективность, компании Мурманской области активно переходят на цифровые инструменты. Половина работодателей уже внедрила системы электронного документооборота и электронные подписи. 27% используют ERP-системы, 15% — облачные решения (Yandex 360, Google Workspace, «МойОфис»), 12% — CRM-платформы. Платформы для управления проектами и задачами применяют 9% компаний.

Растёт интерес к инструментам на базе искусственного интеллекта — генераторам итогов встреч, помощникам в создании документов и др. (5%), а также к BI-системам для анализа и визуализации данных (5%).

Лидерами по внедрению цифровых решений стали финансовые службы (67%) и отделы закупок (60%), где объём документооборота традиционно велик. Активно используют автоматизацию также менеджмент (57%) и юридические подразделения (54%). ERP-системы чаще применяются в закупках (57%) и бухгалтерии (40%), облачные платформы — в PR-отделах (33%) и сфере образования и науки (31%). CRM-платформы наиболее распространены среди маркетологов и специалистов по продажам (43%).

Платформы для управления проектами востребованы в ИТ-сфере (35%) и у топ-менеджеров (18%), которые также чаще других используют BI-системы (16%) и ИИ-инструменты (24%).

Наиболее активно цифровые инструменты применяют специалисты в возрасте 25–44 лет — именно они чаще внедряют системы ЭДО и ERP-решения. Молодые сотрудники 18–24 лет чаще работают с облачными платформами и инструментами на базе ИИ.

«Автоматизация бизнес-процессов сегодня становится не просто трендом, а необходимым условием конкурентоспособности компаний. Современные технологии помогают ускорять внутренние процессы, снижать нагрузку на сотрудников и повышать прозрачность коммуникаций. Часто соискатель сталкивается с бюрократией уже на этапе общения с рекрутером — и это может стать причиной отказа от вакансии. Использование автоматизированных систем, таких как «Talantix», помогает работодателям сделать подбор более быстрым, удобным и современным», — комментирует Марина Хадина, директор по развитию CRM для рекрутинга «Talantix» (входит в экосистему hh.ru).

* - опрос проводился в мае 2025 года среди более трёх тысяч российских соискателей, в том числе и в регионах СЗФО.

Фото предоставлено пресс-службой Кольской ГМК.