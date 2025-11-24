РЖД запустят на новогодние праздники более 700 дополнительных рейсовЮбилейная «Хибинская гонка» установила рекорд по массовости
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.11.25 12:00

От ЭДО до ИИ: как мурманские компании переводят бизнес-процессы в «цифру»

Крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России hh.ru выяснила, как работодатели СЗФО, в том числе Мурманской области, оценивают уровень внедрения автоматизации и цифровых инструментов в своих организациях, а также какие шаги предпринимают для повышения эффективности по снижению количества «бумажной» работы.

Чтобы повысить эффективность, компании Мурманской области активно переходят на цифровые инструменты. Половина работодателей уже внедрила системы электронного документооборота и электронные подписи. 27% используют ERP-системы, 15% — облачные решения (Yandex 360, Google Workspace, «МойОфис»), 12% — CRM-платформы. Платформы для управления проектами и задачами применяют 9% компаний.

Растёт интерес к инструментам на базе искусственного интеллекта — генераторам итогов встреч, помощникам в создании документов и др. (5%), а также к BI-системам для анализа и визуализации данных (5%).

Лидерами по внедрению цифровых решений стали финансовые службы (67%) и отделы закупок (60%), где объём документооборота традиционно велик.  Активно используют автоматизацию также менеджмент (57%) и юридические подразделения (54%). ERP-системы чаще применяются в закупках (57%) и бухгалтерии (40%), облачные платформы — в PR-отделах (33%) и сфере образования и науки (31%). CRM-платформы наиболее распространены среди маркетологов и специалистов по продажам (43%).

Платформы для управления проектами востребованы в ИТ-сфере (35%) и у топ-менеджеров (18%), которые также чаще других используют BI-системы (16%) и ИИ-инструменты (24%).

Наиболее активно цифровые инструменты применяют специалисты в возрасте 25–44 лет — именно они чаще внедряют системы ЭДО и ERP-решения. Молодые сотрудники 18–24 лет чаще работают с облачными платформами и инструментами на базе ИИ.

«Автоматизация бизнес-процессов сегодня становится не просто трендом, а необходимым условием конкурентоспособности компаний. Современные технологии помогают ускорять внутренние процессы, снижать нагрузку на сотрудников и повышать прозрачность коммуникаций. Часто соискатель сталкивается с бюрократией уже на этапе общения с рекрутером — и это может стать причиной отказа от вакансии. Использование автоматизированных систем, таких как «Talantix», помогает работодателям сделать подбор более быстрым, удобным и современным», — комментирует Марина Хадина, директор по развитию CRM для рекрутинга «Talantix» (входит в экосистему hh.ru).

 

 

* - опрос проводился в мае 2025 года среди более трёх тысяч российских соискателей, в том числе и в регионах СЗФО.

Фото предоставлено пресс-службой Кольской ГМК.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Спрос на специалистов рыбного хозяйства в России за год вырос на 34%-PRO Валюту (16+)Курс доллара США снижается к евро и фунту-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Лидер ПСР» за 2025 год-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане высказывают обеспокоенность плохим состоянием придомовых территорий домов-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»