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Мурманская область. Арктика (16+)16.05.25 12:30

От эффективности службы судебных приставов во многом зависит защита законных прав и интересов граждан - Сергей Дубовой

Председатель регионального парламента Сергей Дубовой провёл рабочую встречу с врио руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области Валерием Берняцким.

Спикер приветствовал нового главу управления и пожелал ему успехов в работе.

- От эффективности службы судебных приставов во многом зависит защита законных прав и интересов государства и граждан, исполнение судебных решений, безупречное функционирование всей системы правосудия, - отметил Сергей Дубовой. - Большое значение работа приставов имеет для наполняемости бюджетов разных уровней и для поддержания социальной стабильности.

Парламентарий выразил уверенность в продолжении дальнейшего конструктивного сотрудничества между законодательным органом власти региона и Управлением Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области.

Напомним, подполковник внутренней службы Валерий Берняцкий назначен временно исполняющим обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области приказом директора Федеральной службы судебных приставов в апреле 2025 года.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32549/

 

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