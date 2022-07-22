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Мурманская область. Арктика (16+)22.07.22 13:00

От экологии до возрождения рыбного порта - Андрей Чибис ответил более чем на 30 вопросов в ходе встречи с жителями Первомайского округа Мурманска

Экология, доступность медицинской помощи, благоустройство территорий, расселение из аварийного жилья: губернатор Андрей Чибис ответил более чем на 30 вопросов в ходе вчерашней встречи с жителями Первомайского округа Мурманска. Глава региона отметил, что перед этим посетил ряд социальных, образовательных объектов, дворовых территорий и дорог округа и рад увидеть, что на них активно ведутся ремонтные работы и благоустройство.

В рамках встречи руководитель клуба «Надежда» Валентина Кислякова предложила главе региона рассмотреть возможность создания в Мурманске многопрофильного психоневрологического интерната с комплексом услуг стационара, полустационара и экстренной помощи родителям, воспитывающим детей-инвалидов старше 18 лет. По её словам, подобные учреждения есть только в области. Губернатор ответил, что пригласит северянку на личную встречу и в деталях обсудит с ней вопрос.

Ещё один северянин посетовал, что в рамках работ по созданию комфортной городской среды проектировщики не всегда верно понимают потребности маломобильных групп населения и предложил главе региона консультативную помощь. Губернатор подчеркнул, что подход к проектированию функциональной среды не должен быть формальным. «Мы подумаем, как наиболее эффективно вовлечь вас в эту работу», – сказал глава региона

В зале также находились родственники молодого северянина, который скончался в одном из медицинских учреждений региона, предположительно – от аппендицита. Они попросили Андрея Чибиса проверить корректность постановки диагноза и назначенного лечения. Глава Мурманской области отметил, что соответствующая проверка уже началась.

«Через несколько минут после получения сообщений в социальных сетях мы и следственные органы начали действовать. Нужно очень аккуратно подходить к таким вопросам, не вешать ярлыки и чётко выяснить, что на самом деле произошло. Я понимаю близких. Поэтому мы детально и щепетильно разбираемся с тем, что произошло, анализируем. Сегодня на совещании с правоохранительными органами этот вопрос также рассматривали», - сказал глава региона и призвал северян оставаться в рамках закона, до вынесения соответствующих решений не обвинять медицинских работников, которые ежедневно спасают десятки жизней.

Ещё один северянин затронул вопрос длительного ожидания приёма узких медицинских специалистов. Андрей Чибис ответил, что в Мурманской области действует ряд программ по привлечению врачей. «Проблема есть, специалистов не хватает. Плюс накладываются длительные отпуска. В Мурманской области действует ряд программ по привлечению медиков и по обучению в нашем регионе специалистов. В том числе с выделением дополнительного финансирования для комфортного переезда сюда. Хотя, если брать среднюю обеспеченность на душу населения, наш показатель выше среднего по России. Но дефицит большой», – подчеркнул губернатор.

Северянка рассказала губернатору, что в её доме есть пустующая более 10 лет квартира, собственников которой уже нет в живых, и наследников не осталось. Она предложила использовать такие квартиры для переселения из аварийного жилья. Глава региона поблагодарил за сигнал и попросил главу администрации города Мурманска Юрия Сердечкина провести инвентаризацию по таким объектам.

Отвечая на вопросы о переселении из аварийного жилья, губернатор напомнил, что уже заключены контракты на строительство двух новых домов в Больничном городке – на Бондарной и Павлова, завершается разработка проектно-сметной документации для строительства еще двух МКД. «Кроме того в Мурманске много пустующих домов, которые не снесены. Есть возможность вместо них на этих площадях построить пусть не большие, но новые дома. Мы с администрацией Мурманска утвердим план. Задача – переселить из авариек и решить накопленную годами проблему. И чтобы жилищное строительство активно развивалось, на это есть спрос», - подчеркнул Андрей Чибис.

По проекту обновления рыбного порта глава региона подчеркнул, что он должен стать современным и технологичным. «Мурманск вновь должен стать крупной рыбопромышленной базой. Речь не идёт о сносе и остановке. Но ещё много работы впереди – на территории порта большое количество заброшенных сооружений. Порту необходимы современные мощности – холодильники, рыбо- и крабопереработка, судоремонт. Новый федеральный закон позволяет нам запустить эту работу: спроектировали и посчитали, что можно сделать. Конечно, можно будет вносить изменения. Инвестировать в проект или стать участниками могут все желающие, в том числе рыбный порт. Все будет делаться аккуратно, без остановки действующих предприятий, не ломая. Севморпуть для нас – это новая возможность, и мы должны создать мощную инфраструктуру для него», – подчеркнул Андрей Чибис.

Кроме того, прозвучал и вопрос на экологическую тему. Северянка попросила наладить организованный сбор ртутьсодержащих отходов. Губернатор поблагодарил её за заботу о будущем Мурманской области и отметил, что такая просьба передана региональному оператору, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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