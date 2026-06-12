От экспорта ресурсов до экспорта впечатлений: вице-губернатор Александра Кондаурова рассказала о развитии туризма в Мурманской области на международном форуме «Путешествуй!» в Москве

Сегодня Мурманская область — традиционно промышленный регион — успешно экспортирует уникальные впечатления: от охоты за северным сиянием и встречи с китами до ночного солнца, традиций северных народов и знакомства с арктической кухней.

Об этом заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова рассказала на пленарной сессии VI Международного туристического форума «Путешествуй!», который открылся проходит на ВДНХ в Москве.

Как отметила вице-губернатор, за 10 лет Мурманская область совершила мощный рывок в создании современного турпродукта.

«В Мурманской области туризм стал драйвером экономики, в том числе сервисной экономики. Это особенно актуально для малых населённых пунктов, которых у нас большое количество», — подчеркнула Александра Кондаурова.

Туристический поток в Кольское Заполярье с 2019 года составил порядка 4 млн человек. Сегодня каждый третий турист в АЗРФ выбирает для путешествия Мурманскую область — самую близкую Арктику, перелет до которой из главных аэропортов стороны длится не дольше одного фильма. По итогам 2025 года область вошла в топ-10 индекса туристической привлекательности регионов России, ее посетило около 800 000 человек. В зимнем сезоне 2026 года регион продемонстрировал наибольший прирост туристов среди регионов СЗФО (+24,4%), вошёл в топ-3 лидеров СЗФО по приросту интуристов (+33,8%) и стал первым в стране по доле интуристов среди всех размещенных в КСР (24%).

Также заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова приняла участие в сессии «Discover Russia: новые турпродукты для иностранных туристов и нестандартные способы их продвижения» и «Новые туристические кластеры в российской Арктике: инвестиции, инфраструктура, логистика» с темой «Мурманская область. Самая близкая Арктика».

В ходе выступления был представлен туристический потенциал региона, ключевые направления развития отрасли, а также подходы к формированию современных туристических продуктов и продвижению Мурманской области на внутреннем и международном рынках.

Как отмечает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, VI Международный туристический форум «Путешествуй!» открылся накануне на ВДНХ в Москве. Ключевое событие российской туриндустрии мирового масштаба объединяет профессионалов отраслевого сообщества и широкую аудиторию путешественников. Ожидается, что количество посетителей превысит полмиллиона человек.



Организатором международного туристического форума «Путешествуй!» выступает фонд «Росконгресс» совместно с Министерством экономического развития при поддержке правительства России.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569420/#&gid=1&pid=1