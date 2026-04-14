От фасадных решений до инфраструктуры: в регионе пройдёт проектный семинар «Мастерская городского развития»

Вчера в ходе оперативного совещания в правительстве региона обсудили проведение проектного семинара «Мастерская городского развития», направленного на системное обновление общественных пространств в муниципалитетах Мурманской области.

«Коллегами проведена большая работа по формированию рекомендаций по преобразованию городских пространств и благоустройству наших городов и посёлков. В ближайшее время ведущие эксперты поделятся своим опытом и знаниями с муниципальными командами. Спектр тем широк: от фасадных решений до инфраструктуры для велосипедистов и пешеходов», — подчеркнул Андрей Чибис.

Проект реализуется на базе Центра городского развития Мурманской области, который с 2019 года сопровождает муниципалитеты по направлениям городского развития. Накопленный опыт был систематизирован и в 2025 году оформлен в виде методических рекомендаций, размещённых на цифровой платформе «Наш город».

«На встречах подробно обсудят каждый раздел методических рекомендаций и сформируют конкретный план действий для преобразований в каждом муниципалитете. Уверен, что это позитивно повлияет на преображение наших городов и посёлков. Прошу всех участников отнестись к этой работе с особым вниманием», — добавил глава региона.

Рекомендации станут практическим инструментом для муниципальных команд и позволят выстраивать комплексный подход к благоустройству с учётом специфики Кольского Заполярья и запросов жителей. Работа ведётся в рамках народной программы «На Севере – жить!» и ориентирована на формирование комфортной и устойчивой городской среды.

