От фестиваля Дениса Мацуева до театральных премьер: северян приглашают посетить культурные мероприятия марта

25 марта в России отмечается День работника культуры. В Мурманской области в этой сфере трудится свыше 2000 человек. К праздничной дате приурочена обширная программа: более 70 мероприятий пройдёт во всех муниципалитетах региона.

С 24 по 27 марта состоятся выставки, концерты, творческие вечера и гастроли. 24–25 марта пройдёт расширенное заседание коллегии Министерства культуры региона. В первый день состоятся тематические сессии для специалистов отрасли, включая музейных и архивных работников, а также волонтеров. Во второй день в областной филармонии подведут итоги реализации плана «На Севере – жить!» и проведут торжественное чествование работников культуры.

В числе ярких событий — фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений», который проходит с 16 по 18 марта.

В ДК имени С.М. Кирова организованы выступления артистов и театральные постановки: концерты Олега Митяева и ансамбля «Песняры», а также гала-спектакль «Россия – душа моя».

Театральная программа продолжится 27 марта, во Всемирный день театра. Зрителям представят премьеру «Печки-лавочки» и спектакль «Зойкина квартира» — обладателя Гран-при фестиваля «Арктическая сцена».

Также в регионе пройдёт конкурс любительских театров «Новая энергия» и Всероссийская акция «Ночь театрального искусства».

Отдельное направление программы посвящено ветеранам отрасли. В рамках проекта «Северное долголетие» запланированы тематические встречи и мероприятия к юбилейным датам выдающихся деятелей культуры и 250-летию Большого театра.

Афиша мероприятий размещена на портале «Наш Север».

