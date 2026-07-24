От фундамента к результату: ход работ по благоустройству

В Мурманской области продолжается реализация четырех проектов — победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, которые получили федеральную поддержку в 2026 году. Общая сумма привлеченных федеральных грантов составила 290,7 млн рублей.

По итогам конкурса победителями от Заполярья стали проекты благоустройства лесной территории «Любкино болото» в Апатитах, общественной территории в Лодейном, парка имени С.Е. Бровцева в Мончегорске и общественного пространства «За северным ветром» в Ковдоре.

В настоящее время на всех четырех объектах ведутся строительные работы.

В Мончегорске продолжается благоустройство парка имени С.Е. Бровцева. На объекте завершена прокладка инженерных сетей. Готовятся основания под покрытия, фундаменты под настил и навес в районе катка. В ближайшие дни подрядчику предстоит завершить бетонирование лестницы, чтобы обеспечить своевременный монтаж лестничных маршей и балюстрад.

В Апатитах на территории будущего общественного пространства «Любкино болото» выполняется устройство оснований под пешеходные дорожки. В ближайшее время ожидается поставка навесов и парковых опор освещения, после чего строители приступят к их монтажу. Одновременно продолжается подготовка площадки для выгула собак. Особое внимание уделяется поставке закладных элементов и согласованию документации на малые архитектурные формы.

На площадке в поселке Лодейное выполняются работы по устройству фундаментов. Завершена вязка арматуры, продолжается завоз строительных материалов, а также ожидается поставка кабельной продукции. В ближайших планах — завершение вертикальной планировки входной группы, бетонирование фундамента и начало прокладки инженерных сетей.

В Ковдоре продолжается благоустройство общественного пространства «За северным ветром». Ведутся устройство оснований под покрытия, установка бортового камня, вертикальная планировка, укладка тротуарной плитки и монтаж закладных деталей. Уже завершены работы по укладке плитки и установке закладных на чётной стороне улицы. В ближайшее время подрядчик приступит к демонтажу существующих опор, продолжит устройство оснований и прокладку кабельных линий, а также монтаж бортового камня и мощение второй стороны объекта.

Напомним, за шесть лет благодаря участию во Всероссийском конкурсе в Мурманской области реализован 21 проект благоустройства: 18 проектов-победителей конкурса и три проекта-финалиста.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в 2026 году Мурманская область вновь принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На конкурс направлены пять заявок от Мурманска, Кандалакшского округа, ЗАТО г. Североморск, Мончегорска и Полярных Зорь. Победители будут определены до 1 сентября.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571606/#&gid=1&pid=2