От футбола до «Подзарядки»: яркие спортивные события пройдут в Мурманске

4 июля в 19.00 на Центральном стадионе города состоится игра Чемпионата Северо-Западного федерального округа по футболу среди мужских команд. Мурманский футбольный клуб «Север» сразится за победу с командой спортивной школы «Ленинградец».

Для активных мурманчан каждые выходные проходят бесплатные занятия в рамках проекта «Бодрое воскресенье». Принять участие могут все желающие. Под руководством опытных инструкторов северяне занимаются различными увлекательными видами спорта.

По субботам - с 11.00 в Долине Уюта проходят занятия скандинавской ходьбой (сбор участников на пересечении улиц Морская и Ломоносова).

По воскресеньям по адресу: ул. Комсомольская, 6 в 9.00 мурманчан приглашают на занятия йогой. Кроме того, по воскресеньям в сквере на улице Ленинградской все желающие могут принять участие в зарядке на открытом воздухе.

Также зарядиться бодростью и позитивом мурманчане могут на «Подзарядке» — танцевальных занятиях для взрослых и детей, которые проходят в областном центре каждую субботу. Профессиональные хореографы проведут зажигательные тренировки в 15.00 на спортивной площадке по адресу улица Маклакова, 10 и в 17.00 в сквере на улице Зои Космодемьянской.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25273&page=1