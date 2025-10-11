Народный фронт проводит опрос россиян, посвящённый работе общественного транспортаВ Мурманской области стало труднее найти работу: вакансий меньше, конкуренция — выше
«От героев былых времён»: прозвучат песни о мужестве, стойкости и вечных ценностях

25 октября в 16.00 клуб авторской песни «Пять углов» приглашает всех ценителей душевной музыки на концерт под названием «От героев былых времён». Это будет вечер, наполненный не только любимыми мелодиями, но и глубоким смыслом. Песни, прозвучавшие со сцены, расскажут о мужестве, стойкости и вечных ценностях.

Как сообщает vk.com/odkkirova, в программе концерта прозвучат как бессмертные произведения легендарных бардов, чьи песни стали настоящим гимном поколений – Владимира Высоцкого и Булата Окуджавы, так и авторские композиции участников клуба.

Концерт «От героев былых времён» – это не просто музыкальное событие. Это дань уважения прошлому, возможность вспомнить о подвигах тех, кто стоял на страже мира, и вдохновиться их примером.

В концерте прозвучат песни: «Довоюй, родной» Р. Рождественского – Е. Птичкин, «Роем безглазых и жалящих пуль» С. Каплана - В. Полянцева, «Вернёмся» Д. Филиппова - А. Базанова, «Если б люди молились в церквях» А. Широглазова - А. Бишуля, «Это моя родина» Юта, «Так случилось мужчины ушли», «Мы вращаем Землю», «Он не вернулся из боя» В. Высоцкого, «Вы слышите грохочут сапоги», «Десятый наш десантный батальон» Б. Окуджава, «Вспомните ребята» Д. Сухарева - В. Берковского, «Прощайте скалистые горы» Н. Букина - Е. Жарковского.

 

 

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457302032%2F53c6edf4a91ec6e725

Новости муниципалитетов

-

