Проект из Мурманской области вышел в финал международной премии #МЫВМЕСТЕ-2024В проекте бюджета на следующую трёхлетку заложены средства на выполнение всех социальных обязательств
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.10.24 08:45

«От говорящего языком топора полена до ожившей куклы»

В рамках работы Ресурсного центра по развитию художественных ремёсел при поддержке Министерства культуры Мурманской области в 2024 году успешно начала работу «Школа мастеров».

Программа направлена на поддержку мастеров региона, повышение уровня и качества изделий декоративно-прикладного искусства. Целевая аудитория - мастера, работающие в традиционных техниках декоративно-прикладного искусства.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, для повышения квалификации мастеров Мурманской области приглашены ведущие мастера из других регионов России, показывающие высокие достижения на всероссийских и международных мероприятиях.

С 15 по 16 июня в отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея прошёл первый этап повышения компетенций мастеров декоративно-прикладного искусства Мурманской области по направлению «Ткачество на станке. Ткачество на бердо». Обучающие мастер-классы по четырёх ремизной заправке станка и ткачеству в технике «пряник», а также мастер-классы по ткачеству на бердо и дощечках, провели Ираида Данилова (г. Кондопога, Республика Карелия) и Елена Герасимова (мастерская «тКАЧЕСТВО», г. Петрозаводск).

В октябре этого года, в рамках работы «Школы мастеров», состоятся обучающие мастер-классы по направлениям «Валяние из шерсти» и «Резьба по дереву».

19 и 20 октября мастер по валянию из шерсти Ирина Спасская (член Союза художников, член гильдии валяльщиков при Палате ремёсел, г. Москва) провёл 2-дневный базовый курс «Технология однослойных полей». Дамские головные уборы в технике мокрого валяния - основное направление деятельности мастера, лауреата российских и международных конкурсов. Ирина Спасская поделилась с участниками мастер-класса секретами своего мастерства.

А с 31 октября по 1 ноября по направлению «Резьба по дереву» обучающие мастер-классы проведут мастера по художественной обработке дерева Арсеньев Олег Владимирович (основатель и участник творческого объединения «Мастерская Триглавъ», г. Вологда) и Широглазов Павел Евгеньевич (г. Череповец).

Мастер Арсеньев Олег Владимирович, подвижник народной культуры, резчик по дереву, лауреат региональных и всероссийских фестивалей - конкурсов, участник региональных выставок проведёт обучающие мастер - классы «Торцевая резьба» и «Северная кукла панка (баба)».

Мастер Широглазов Павел Евгеньевич представит мастер-класс по торцевой резьбе «От говорящего языком топора полена до ожившей куклы».

Как отмечает региональное Минкультуры, школа мастеров – это уникальная возможность для мастеров Мурманской области повысить свой профессиональный уровень, приобрести новые навыки работы с материалом, освоить новые технологии работы, а также это бесценный опыт общения с ведущими мастерами из регионов России.

 

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457266968%2Fwall-11742142_22748

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
Комментарий к новости:Антон Зарайский: об обязательном медицинском страховании
Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Комментарий к новости:В Мурманске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и плана «На Севере — жить» завершён ремонт на улице Александра Невского
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)15:00«Тайны кино». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)В проекте бюджета на следующую трёхлетку заложены средства на выполнение всех социальных обязательств-PRO Валюту (16+)Цены на нефть повышаются, доллар США слабо укрепляется к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился плановый капитальный ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 октября-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)В проекте бюджета на следующую трёхлетку заложены средства на выполнение всех социальных обязательств
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика