«От говорящего языком топора полена до ожившей куклы»

В рамках работы Ресурсного центра по развитию художественных ремёсел при поддержке Министерства культуры Мурманской области в 2024 году успешно начала работу «Школа мастеров».

Программа направлена на поддержку мастеров региона, повышение уровня и качества изделий декоративно-прикладного искусства. Целевая аудитория - мастера, работающие в традиционных техниках декоративно-прикладного искусства.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, для повышения квалификации мастеров Мурманской области приглашены ведущие мастера из других регионов России, показывающие высокие достижения на всероссийских и международных мероприятиях.

С 15 по 16 июня в отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея прошёл первый этап повышения компетенций мастеров декоративно-прикладного искусства Мурманской области по направлению «Ткачество на станке. Ткачество на бердо». Обучающие мастер-классы по четырёх ремизной заправке станка и ткачеству в технике «пряник», а также мастер-классы по ткачеству на бердо и дощечках, провели Ираида Данилова (г. Кондопога, Республика Карелия) и Елена Герасимова (мастерская «тКАЧЕСТВО», г. Петрозаводск).

В октябре этого года, в рамках работы «Школы мастеров», состоятся обучающие мастер-классы по направлениям «Валяние из шерсти» и «Резьба по дереву».

19 и 20 октября мастер по валянию из шерсти Ирина Спасская (член Союза художников, член гильдии валяльщиков при Палате ремёсел, г. Москва) провёл 2-дневный базовый курс «Технология однослойных полей». Дамские головные уборы в технике мокрого валяния - основное направление деятельности мастера, лауреата российских и международных конкурсов. Ирина Спасская поделилась с участниками мастер-класса секретами своего мастерства.

А с 31 октября по 1 ноября по направлению «Резьба по дереву» обучающие мастер-классы проведут мастера по художественной обработке дерева Арсеньев Олег Владимирович (основатель и участник творческого объединения «Мастерская Триглавъ», г. Вологда) и Широглазов Павел Евгеньевич (г. Череповец).

Мастер Арсеньев Олег Владимирович, подвижник народной культуры, резчик по дереву, лауреат региональных и всероссийских фестивалей - конкурсов, участник региональных выставок проведёт обучающие мастер - классы «Торцевая резьба» и «Северная кукла панка (баба)».

Мастер Широглазов Павел Евгеньевич представит мастер-класс по торцевой резьбе «От говорящего языком топора полена до ожившей куклы».

Как отмечает региональное Минкультуры, школа мастеров – это уникальная возможность для мастеров Мурманской области повысить свой профессиональный уровень, приобрести новые навыки работы с материалом, освоить новые технологии работы, а также это бесценный опыт общения с ведущими мастерами из регионов России.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457266968%2Fwall-11742142_22748