От хобби – к профессии: Мончегорский политехнический колледж объявляет набор в «Школу инструкторов-проводников»

10 ноября в рамках проекта «Лаборатория бизнеса» на базе Мончегорского политеха стартует новая обучающая программа «Школа инструкторов-проводников». Участники научатся разрабатывать авторские треккинговые маршруты и получат необходимые навыки: от навигации и ориентирования до психологии и конфликтологии.

Обучение продлится до 7 апреля 2026 года в гибком формате и будет включать онлайн-занятия с преподавателями, а также двухнедельную практику под руководством опытных инструкторов в Пятигорске (Кавказ) или Кировске (Хибины).

Как подчеркивают организаторы «Школы инструкторов-проводников», новая обучающая программа – это понятный маршрут от хобби к профессии, которая дает свободу, доход и возможность работать в красивейших местах страны. Программа подойдет как новичкам, желающим начать карьеру в сфере туризма, так и действующим инструкторам.

Для поступления в «Школу инструкторов-проводников» достаточно аттестата о среднем образовании. По завершении обучения каждому выпускнику «Школы» вручат свидетельство государственного образца, которое необходимо для аттестации в Федерации спортивного туризма России.

Получить подробную информацию о проекте и оставить заявку можно на сайте.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, «Лаборатория бизнеса» — совместный проект Мончегорского политеха и Агентства развития Мончегорска, направленный на обучение начинающих и действующих предпринимателей. Участники получают знания и инструменты для успешного старта и развития бизнеса. Обучение продолжается девять месяцев, в течение которых проводятся тренинги, интенсивы, а также индивидуальные консультации по запуску или развитию проекта каждого из слушателей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555695/#&gid=1&pid=1