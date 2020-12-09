От избы-читальни до библиотеки нового поколения. В Ловозере готовятся к открытию модельной библиотеки

Чуть больше двух недель осталось до открытия модельной библиотеки в Ловозере. Учреждение будет обновлено в рамках реализации национального проекта «Культура» – в этом году Ловозерская сельская библиотека вошла в число победителей конкурсного отбора Министерства культуры РФ на создание модельных муниципальных библиотек в Мурманской области, и получила финансовую поддержку из федерального бюджета в размере 5 млн рублей.

Средства финансовой поддержки направлены на преображение библиотеки, создание комфортного пространства для жителей и гостей Ловозера: сделан косметический ремонт, приобретено современное компьютерное оборудование и новая мебель, обновлен книжный фонд. Кроме того, из местного бюджета библиотеке выделено 1 млн 350 тысяч рублей, которые были направлены на ремонт крыльца, санузлов, а также замену радиаторов отопления и электромонтажные работы.

Благодаря полученной поддержке в селе появится центр семейного чтения «Читать вместе!», в котором будут расположены детский зал «Мини-читайка» для мам и малышей, школьно-подростковый зал «Игроландия», пространство для молодежного общения, студия звукозаписи «АртЗС» для детского театра, фотозона, конференц-зал и уютный зал краеведения.

Как сообщает региональное Министерство культуры, сельская библиотека станет актуальным мультикультурным центром, местом формального и неформального общения, дискуссионной площадкой для всего Ловозерского района.