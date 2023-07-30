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Мурманская область. Арктика (16+)30.07.23 08:00

«От Камчатки до Калининграда»: товарищеский матч завершился победой команды «Альбатрос»

Военнослужащие Северного флота приняли участие в фестивале «От Камчатки до Калининграда», посвящённом столетию отечественного волейбола.

Вчера в Североморске — на причальном фронте соединения противолодочных кораблей на волейбольной площадке состоялся товарищеский матч между волейбольными командами «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил и «Гроза» армии ВВС и ПВО.

Почётным гостем матча стал чемпион Олимпийских игр по волейболу Сергей Тетюхин. По завершении матча он принял участие в церемонии награждения участников встречи, а также провёл для спортсменов и болельщиков автограф-сессию.

«Я очень рад, что меня пригласили на Северный флот, здесь при виде кораблей и подводных лодок чувствуется мощь Военно-морского флота России. Североморцы, хоть и не являются профессиональными спортсменами, показали интересную и захватывающую игру», — отметил олимпийский чемпион.

Товарищеский матч завершился победой команды «Альбатрос».

Фестиваль волейбола «От Камчатки до Калининграда» – событие, посвященное столетию отечественного волейбола. Этот фестиваль рассчитан на объединение всех любителей, профессионалов и представителей «классического» и пляжного волейбола всех возрастов со всей территории России.

Целью фестиваля является не только показать огромную географию волейбола в России, но и создать площадку для обмена опытом, повышения мастерства, а также пропаганды этого замечательного вида спорта.

В заявке на участие в мероприятии приняли участие более 25 городов, которые находятся от Дальнего Востока до самого западного региона – Калининградской области.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, 28 июля отмечалось столетие российского волейбола. В этот день в 1923 году в Москве на Мясницкой улице состоялся первый официальный волейбольный матч в России. На площадке сошлись мужские команды Высших художественно-театральных мастерских (ВХУТЕМАС) и Государственной школы кинематографии (ГШК).

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12474161@egNews

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