От классики до современной прозы: в Мурманской области откроются литературные клубы «Знания»

По поручению Президента России Владимира Путина Общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ запустило масштабный федеральный проект «Чтецкие программы». Его реализация начнётся с 1 сентября, а ключевым звеном станут школьные литературные клубы, которые появятся и в учебных заведениях Мурманской области.

Основная идея «Чтецких программ» заключается в том, чтобы помочь детям заново открыть для себя мир художественной литературы через живое чтение и дискуссии. Проект охватит учеников школ всех возрастов. Регистрация на участие в проекте доступна по ссылке.

Среди форматов деятельности клубов — классическая работа с художественными произведениями, познавательные интерактивные лекции, увлекательные викторины, а также самостоятельное творчество ребят — сочинение стихов, эссе, рецензий и создание картин с последующим обсуждением. Кроме того, предлагается формат кинолекций.

Также планируются встречи с известными артистами, писателями, литературоведами и театральными деятелями.

«Мы хотим объединить школьников вокруг чтения и обсуждения художественных произведений. Этот проект — важный шаг к тому, чтобы книга снова стала для молодого поколения источником вдохновения, знаний и живым пространством для диалога. К концу 2025 года планируем создать по всей стране около тысячи литературных клубов и провести свыше пяти тысяч встреч с деятелями искусства и культуры. Ожидаем, что в проекте за это время примут участие около 50 тысяч человек», — подчеркнул генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, для кураторов клубов разработан обширный банк методических материалов, включающий презентации, сценарии занятий, календарно-тематический план. Методологическую поддержку оказывает Театральный институт имени Бориса Щукина. Куратор на своё усмотрение выбирает комплект материалов и оптимальный формат работы для каждого занятия, комбинируя их при необходимости.

Литературная база проекта тщательно выверена и проработана совместно с экспертной комиссией по вопросам преподавания русского языка и литературы при Совете при Президенте России по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

Для литературных клубов по всей России будет предусмотрена система рейтинга и поощрения за активную работу — по её итогам будут ежемесячно отбираться 30 клубов-победителей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552325/#&gid=1&pid=1