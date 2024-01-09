От козули до северного сияния: в Мурманском областном художественном музее начало года было насыщено разнообразными мероприятиями

Самые маленькие посетители разгадали тайны Снежной королевы, пройдя увлекательный интерактивный квест, а также изучили такой природный феномен, как снег, попытались создать свою снежинку при помощи клея, блесток и манки. Традиционно состоялся и праздник «Рождественский сочельник», где все участники лепили поморскую козулю.

Гости музея постарше создавали в акварельной технике образы ангелов, изучив при этом, как «вестников» представляли художники в разное время.

Семейная аудитория в рамках работы «Фабрики ёлочных украшений» общими усилиями создала игрушки-шары из фоамирана, расписала деревянные заготовки акриловыми красками, изобразив снегирей, а также посетители при помощи обычных ниток и проволоки создали супрематических человечков по примеру крестьян и спортсменов с полотен самого Казимира Малевича.

Не осталась без внимания и графическая техника — линогравюра, в этот раз участники мастер-класса из серии «Загадки печатной графики» разрабатывали композиции на новогоднюю тему и пробовали яркие цвета при создании оттисков.

Специально для туристической группы специалисты музея провели экскурсию о мурманских художниках, о том, как они видели Заполярье, а также мастер-класс по росписи магнитного холста — сувенира, где гости изобразили уже ставшее символом Мурманской области северное сияние.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457263148%2Fwall-11742142_20091