От кроликов до путешествий: что россиянки считают необычным подарком к 8 Марта

Топ-3 необычных подарков на 8 Марта — декор для интерьера, домашние питомцы и букеты. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 1600 женщин из всех округов страны.

В списке самых неожиданных подарков к 8 Марта лидируют предметы интерьера. 7% женщин были удивлены, получив в подарок вазу, лампу, дверную ручку или веник.

Букеты — традиционный символ Международного женского дня, однако 6% женщин причислили их к необычным подаркам: удивить россиянок способны редкие экземпляры цветов и объёмы композиций.

Ещё 6% были поражены, получив в подарок на 8 Марта домашних питомцев: щенков, котят, крольчат или лягушек.

Путешествие — самый желанный подарок к Женскому дню. Каждая двадцатая женщина была поражена, получив на 8 Марта путёвку. Ещё 5% опрошенных доводилось получать в подарок нестандартные продукты, например, набор из разных видов селёдки.

По 4% россиянок были приятно поражены такими подарками как украшения, сертификаты на активности или мастер-классы, билеты на культурные мероприятия и романтические вечера. Среди самых дорогих подарков упомянуты полёт на личном самолёте на концерт в другую страну и автомобиль.

Как и год назад, 4 из 10 россиянок поделились сожалением, что им пока не доводилось получать необычных запоминающихся подарков к Женскому дню.

Время проведения открытого опроса: 25 февраля — 6 марта 2025 года.