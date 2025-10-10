От «Левиафана» до «Филателии»: Андрей Чибис представил опыт Мурманской области на Международной конференции по креативной экономике в Санкт-Петербурге

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в бизнес-завтраке «Креативный капитал: инфраструктура и контент», который прошёл в Санкт-Петербурге в рамках Международной конференции по креативной экономике. Глава региона представил Кольское Заполярье как флагман русской Арктики и востребованную площадку для креативных индустрий, в первую очередь – для кинопроизводства.

«Показатели роста локальной киноиндустрии значительные: за последние пять лет реализовано 130 кинопроектов. Если примерно десять лет назад при съёмках известного фильма «Левиафан» не участвовал ни один наш специалист, то сейчас, в фильме «Филателия», который был высоко оценён международными наградами, 30% съёмочной группы были из Мурманской области», – отметил Андрей Чибис.

Ежегодно регион привлекает более 30 кинопроектов, среди которых – полнометражные фильмы «Туман» и сериалы «Челюскин. Первые», «Баренцево море».

«По итогам 2024 года область вошла в топ-20 лидеров России по внедрению стандарта развития креативных индустрий. Существует ряд причин, по которым кинокомпании отдают предпочтение Кольскому полуострову. Одна из них – логистика, всего 2,5 часа полёта от Москвы. Не оставляет равнодушными киноделов и разнообразие локаций», - добавил глава региона отмечая уникальность природы северных широт.

За Полярным кругом распростерлись тундра, тайга и живописное побережье. А летние дни, во время которых солнце не заходит за горизонт, отлично подходят для круглосуточных съёмок.

Для системной поддержки индустрии в регионе созданы кинокомиссия Мурманской области и Центр развития кинопроизводства, которые организуют локейшн-туры. В них уже приняли участие более 120 представителей крупных кинокомпаний.

«Дополнительным стимулом является программа рибейтов, покрывающая до 30% расходов киногрупп. Инвестиции в кино окупаются и приносят региону прямой экономический эффект. Каждый вложенный рубль в гранты и рибейты приносит региону 4,2 рубля дохода», – заявил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, за пять лет съёмочные группы потратили в области свыше 228,6 млн рублей.

Развитие киноиндустрии стимулирует и туристический поток. В 2024 году регион посетили 761 тысяча туристов, в том числе из Китая, Беларуси и Казахстана. Этот рост положительно сказывается на малом бизнесе: так, только в Териберке открылось 18 средств размещения и более 10 заведений общепита.

Отдельно губернатор рассказал о плане «На Севере – жить!», частью которого является поддержка креативной отрасли и талантов.

На конференции в рамках панельной дискуссии «Кино 2050. Технологии, альянсы и глобальная сцена» более подробный доклад об успехах региона в развитии кинопроизводства в Мурманской области представила министр культуры региона Ольга Обухова.

Фото (Милена ОСИПОВА): https://gov-murman.ru/info/news/554966/#&gid=1&pid=2