От льгот до грантов: 34 меры поддержки для семей участников спецоперации в Мурманской области

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из ключевых приоритетов правительства Мурманской области. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 18 августа на оперативном совещании в региональном правительстве министр труда и социального развития Мурманской области представил доклад о мерах социальной поддержки и интеграции ветеранов специальной военной операции.

В целях социальной интеграции ветеранов СВО ведется работа, включающая медицинскую и психологическую помощь, профессиональное обучение и трудоустройство, вовлечение в общественную и культурную жизнь, а также социальное сопровождение.

В сфере медицинской помощи создана трёхуровневая система реабилитации. Первый этап включает экстренную помощь в отделениях интенсивной терапии, второй – стационарное восстановление в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре, третий – амбулаторное наблюдение. Специализированные кабинеты для ветеранов СВО работают в Кандалакше, Заполярном, Апатитах и Североморске. В текущем году планируется открытие нового реабилитационного отделения в Мончегорске, а в 2026-ом — в Апатитах.

Особое внимание уделяется психологической поддержке. Базовой организацией в этой сфере является Мурманский областной психоневрологический диспансер. С начала 2025 года помощь получили 358 участников СВО и 306 членов их семей. 459 граждан, обратившихся в Центр поддержки семей мобилизованных граждан, получили психологическую помощь.

Для профессиональной адаптации ветеранов выделено 77 бюджетных мест в колледжах региона по востребованным специальностям, таким как эксплуатация оборудования, строительные технологии и IT. Кроме того, 30 участников СВО с 1 сентября приступят к обучению в Мурманском филиале РАНХиГС по программе подготовки управленческих кадров «Герои Севера».

В числе ключевых пунктов плана «На Севере — жить!» — помощь участникам СВО в получении новой профессии и трудоустройстве. В сфере занятости достигнуты значительные результаты: 79% вернувшихся ветеранов уже трудоустроены. Из них 22% вернулись на прежние места работы, 25% трудятся в военных комиссариатах и структурах Минобороны, а 53% нашли новую работу. Реализуются программы переобучения, поддержки предпринимательства и ярмарки вакансий в рамках проекта «Возвращение».

Культурная и общественная интеграция ветеранов также является важным направлением работы. Участники СВО и их семьи бесплатно посещают театры, музеи и спортивные мероприятия. В регионе успешно прошёл фестиваль «ZA-СВОих», организованный совместно с Мурманским театром кукол. Активно развивается взаимодействие с патриотическими организациями, такими как «Юнармия» и «Движение Первых».

По поручению губернатора Андрея Чибиса в регионе внедрён комплекс мер, направленный на социальную поддержку участников СВО и членов их семей. Социальная поддержка включает 34 вида помощи, начиная от финансовых выплат и льгот по ЖКУ до обеспечения жильем и транспортными услугами. Для участников СВО с инвалидностью адаптировано 6 жилых помещений, ведётся работа по обустройству парковочных мест. Действует система социального такси, позволяющая маломобильным ветеранам беспрепятственно посещать медицинские и социальные учреждения.

«Поддержка участников специальной военной операции и их семей — это не просто набор мер, а системная работа, направленная на достойное возвращение героев к мирной жизни. В Мурманской области разработан комплекс мер, включающий медицинскую реабилитацию, психологическую помощь, профессиональную адаптацию и социальное сопровождение. Особое внимание мы уделяем индивидуальному подходу — каждый ветеран и каждая семья должны получить именно ту поддержку, которая им необходима», — отметил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551974/#&gid=1&pid=1

-

