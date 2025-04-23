От мастер-классов до волонтёрства: МАУ помогает молодым семьям Мурманской области в рамках проекта «На Севере – малыш»

В рамках губернаторского проекта «На Севере – малыш» заключено соглашение с Мурманским арктическим университетом о развитии работы по продвижению традиционных семейных ценностей и расширению комплекса мер и мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми.

Одним из направлений этой работы стал цикл «Студенты родителям», в основе которого лежит идея о студентах, читающих лекции родителям в разных форматах.

«День наоборот» – мероприятия, где студенты в роли преподавателей объясняют родителям современные технологии, тренды или правила информационной безопасности. Организация «Мастер-классов наоборот» – студенты не просто читают лекции, а вовлекают родителей в интерактивные занятия, где через практику объясняют сложные концепции.

Проект стартовал в апреле, первым мероприятием стал профи-класс «Как хорошо уметь играть…». Студенты МАУ погрузили участников в мир игр, развивающих моторику, координацию и воображение.

«Мастер-классы – невероятная энергетика творчества студентов, основанная на их сопричастности к профессиональному сообществу педагогов. Подобные мастер-классы способствуют взаимному обучению всех участников проекта. Так, деятельность студентов позволит детям приобрести новые знания об окружающем мире, родном крае, положительный опыт сотрудничества. Родители получат адресную информационно-просветительскую поддержку в области обучения, воспитания и развития их детей, а сами студенты обогатят свои теоретические знания и практические умения социальными компетенциями», – отметила Татьяна Кузьмичева, директор Института педагогики и психологии ФГАОУ ВО «МАУ».

Впереди еще много интересных и полезных встреч, которые можно всегда найти в афише пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ».

Новым направлением волонтёрской деятельности для самых ответственных студентов станет участие в проекте «Ты не одна» по поддержке молодых мам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Кроме новых мероприятий, запланирована работа над инфраструктурными изменениями.

На базе университета запланировано открытие группы кратковременного пребывания детей и комната для мамы и ребёнка в рамках участия в конкурсе «Помоги маме учиться».

Студенты Института креативных индустрий и предпринимательства ФГАОУ ВО «МАУ» участвуют в разработке эргономичного брендбука для женских консультаций.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, сотрудничество в рамках губернаторского проекта «На Севере – малыш» будет расширяться, потому что поддержка молодых семей является одним из приоритетов государственной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/