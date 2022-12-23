От местных продуктов до федеральных идей: проекты предпринимателей Мурманской области получили поддержку Акселератора роста малого бизнеса

В рамках федерального проекта Акселератор роста малого бизнеса для предпринимателей региона провели образовательные вебинары, по итогам которых их бизнес-стартапы получили независимую экспертизу. Акселератор в Мурманске проводился с 15 сентября по 20 декабря.

«Мы получили более 150 заявок на участие в Акселераторе, по итогам отбора в программу обучения вошли более 75 действующих предпринимателей Мурманска и области. Серия мероприятий позволила предпринимателям Кольского Заполярья при поддержке наставников и корпоративных партнёров получить возможность сотрудничества с крупным и корпоративным бизнесом, а также заключить пилотную сделку с федеральной компанией», – отметила начальник управления государственной поддержки предпринимательства министерства развития Арктики и экономики Мурманской области Марта Говор.

Руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Виктория Тимонова отметила, что региональная поддержка бизнесу, которая оказывается в регионе, в рамках Акселератора была подкреплена инструментами и возможностями федерального проекта, и у бизнесменов появился шанс сравнить и оценить свои силы на общероссийском уровне.

Программа предоставила бизнесменам возможность стать участниками независимой экспертизы своих проектов по трём направлениям:

- «Сила Арктики» – социально значимые проекты, основанные на «силе места», уникальных ресурсах и возможностях Мурманской области;

- «Индустриальный продукт» – технологические проекты;

- «Корпоративный продукт» – проекты в партнерстве с крупными предприятиями региона и федеральными игроками рынка.

В финал вышли более 20 лидерских проектов. Финалистами в каждом из треков были признаны Юрий Артемьев (трек «Сила Арктики», выпуск продукции на основе морских ежей с перспективой запуска цеха по внедрению нового способа переработки икры морских ежей), Надежда Романченко (трек «Корпоративный продукт», пошив спецодежды различного профиля под конкретные контракты с холдингом «РосАтом») и Ольга Покровская (трек «Индустриальный продукт», онлайн-курс по изучению русского языка и знакомству с русской культурой для иностранцев за рубежом (студентов, бизнесменов, желающих выучить язык с нуля) и иностранцев в РФ, стремящихся приобрести и улучшить знания русского языка).

Авторы-финалисты получили возможность масштабировать свой бизнес на общероссийский уровень, заключив в 2023 году контракты с крупными федеральными корпорациями.

Акселератор роста малого бизнеса в Мурманской области проводится Центром «Мой бизнес», Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru