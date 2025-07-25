От мира насекомых до межзвёздных перелётов: летний кинозал «Научки» продолжает свою работу

26 июля в 15.00 в зале «Развитие» областной «Научки» состоится показ документальной киноленты Дмитрия Завигильского «Летние характеристики крошечных жуков» - о тайнах мира насекомых.

Как сообщает vk.com/murmannauchka, фильм представляет зрителям захватывающее путешествие в мир микронасекомых и их удивительных способностей к полёту. Главный герой картины – выдающийся энтомолог Алексей Полилов, который исследует молекулярные механизмы полётов небольших насекомых. Его работа уникальна тем, что до этого подобные исследования никогда не проводились на таком уровне.

В этот же день в 15.45 состоится показ документального фильма Дмитрия Завигильского «Прогулки по звёздным мирам», посвящённого перспективам освоения космоса и будущего человечества.

В центре повествования – актуальные вопросы современной космонавтики и астрономии. Главные темы фильма: возможности межзвёздных перелётов, будущее человечества в космосе, поиск потенциально пригодных для жизни планет. Над кинолентой работали ведущие эксперты в области физики и астрономии: Борис Штерн, Алексей Семихатов, Владимир Сурдин.

Организатор проекта – Фестиваль актуального научного кино ФАНК при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

(12+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457292934%2Fwall-44573273_29948