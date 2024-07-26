Марина Табейкина: ограничение характера, или Как характер влияет на нашу жизньОт мошеннических переводов россиян защитят по-новому
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)26.07.24 14:30

От мошеннических переводов россиян защитят по-новому

С 25 июля 2024 года вступает в силу закон, по которому банки обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. В противном случае кредитной организации придётся вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней.

Как сообщает ЦБ РФ, перевод будет приостанавливаться даже в том случае, когда клиент настаивает на нём или пытается совершить его повторно во время двухдневного периода охлаждения. При этом банк сообщит человеку (способ уведомления предусмотрен договором), что операция не прошла, укажет причину, срок приостановки. Но если спустя два дня клиент всё-таки решит сделать перевод на этот же подозрительный счёт, то банк обязан незамедлительно исполнить такое поручение и финансовую ответственность за это нести не будет.

Банки также должны приостанавливать переводы по новым признакам мошеннических операций. В этом случае надо предупредить клиента, что платёж может быть предназначен злоумышленникам. Но если человек подтверждает перевод, то банк исполнит его при отсутствии сведений о получателе денег в базе данных Банка России.

Кроме того, теперь банки обязаны отключать доступ к дистанционному обслуживанию клиентам, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег. Их платежные инструменты будут блокироваться, если при информационном обмене от правоохранительных органов поступили сведения об участии человека в мошеннической схеме.

Новые меры повысят защиту людей от действий злоумышленников. Банк России будет вести мониторинг того, как финансовые организации исполняют нормы закона.

По данным ЦБ, мошенники в 2023 году похитили у клиентов банков 15,8 млрд рублей, что на 11,5% больше, чем годом ранее (14,2 млрд рублей за 2022 год).

Подробнее о нововведениях читайте в разделе «Вопросы и ответы» на сайте Банка России.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда 2024. Почему не хватает людей
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

В. Северный
24.07.24 10:22
Понравились фотографии 1, 2 и 7. Ульяна, пусть у Вас окно в этот Мир будет всегда открыто широко. Удачи!
Комментарий к новости:Эссе: моменты Заполярья, или Как я полюбила ловить мгновения
Давид Осипович
21.07.24 12:32
Теперь понятно почему Мурманск БЫВШАЯ рыбная столица, ведь теперь есть ДОННЫЕ ПОРОДЫ РЫБ...
Комментарий к новости:Судно проекта 03095 «Валентин Мантуров» прибыло в порт Мурманск для подготовки к промыслу
Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
Комментарий к новости:Численность населения Мурманской области на 1 мая 2024 года уменьшилась на 1,1 тысячи северян
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как оспорить увольнение «по статье»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Папа закодировался». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Закон о социальных банковских вкладах женщины поддерживают чаще мужчин-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 16 копеек, евро укрепилось на 9 копеек-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 июля-PRO Нефть и газ (18+)По данным kommersant.ru началась буксировка второй линии СПГ-завода на Гыдан-PRO Законы (18+)От мошеннических переводов россиян защитят по-новому
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика