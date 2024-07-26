От мошеннических переводов россиян защитят по-новому

С 25 июля 2024 года вступает в силу закон, по которому банки обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. В противном случае кредитной организации придётся вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней.

Как сообщает ЦБ РФ, перевод будет приостанавливаться даже в том случае, когда клиент настаивает на нём или пытается совершить его повторно во время двухдневного периода охлаждения. При этом банк сообщит человеку (способ уведомления предусмотрен договором), что операция не прошла, укажет причину, срок приостановки. Но если спустя два дня клиент всё-таки решит сделать перевод на этот же подозрительный счёт, то банк обязан незамедлительно исполнить такое поручение и финансовую ответственность за это нести не будет.

Банки также должны приостанавливать переводы по новым признакам мошеннических операций. В этом случае надо предупредить клиента, что платёж может быть предназначен злоумышленникам. Но если человек подтверждает перевод, то банк исполнит его при отсутствии сведений о получателе денег в базе данных Банка России.

Кроме того, теперь банки обязаны отключать доступ к дистанционному обслуживанию клиентам, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег. Их платежные инструменты будут блокироваться, если при информационном обмене от правоохранительных органов поступили сведения об участии человека в мошеннической схеме.

Новые меры повысят защиту людей от действий злоумышленников. Банк России будет вести мониторинг того, как финансовые организации исполняют нормы закона.

По данным ЦБ, мошенники в 2023 году похитили у клиентов банков 15,8 млрд рублей, что на 11,5% больше, чем годом ранее (14,2 млрд рублей за 2022 год).

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