От Москвы и Санкт-Петербурга до Волгограда и Уфы: сколько стоят сборы в школу в мегаполисах

Сборы в школу больше всего подорожали за год в Санкт-Петербурге, Москве и Красноярске. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие родители школьников из всех округов страны.

В Москве средние расходы на сбор ребёнка в школу достигли 19200 рублей, что на 16% выше, чем в 2024 году. В Санкт-Петербурге сумма увеличилась до 17500 рублей (+17% за год). На третьем месте по величине расходов — Екатеринбург (16900 рублей, +14%).

Относительно скромные суммы на фоне других городов-миллионников потратят родители в Уфе (13800 рублей, +7%) и Волгограде (13900 рублей, +9%).

С 2019 года траты в городах-миллионниках выросли в 1,5—2 раза, причём самый резкий скачок пришёлся на 2021—2023 годы.

В то же время меньше родителей берут кредиты на школьные нужды. Если в 2024 году заёмные средства использовали 9% опрошенных, то в 2025-м таких оказалось только 5%.

Время проведения опроса: 21 июля — 18 августа 2025 года.