От мурманчан продолжают поступать жалобы на низкое качество работы управляющих компаний

На прошлой неделе в городе-герое прошли традиционные выездные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами.

В Октябрьском округе начальник управления Павел Воронин, депутат Мурманской областной Думы Роман Пономарев и депутат Совета депутатов города Мурманска Елена Меркушова встретились с жителями дома №39 корп. 1 по ул. Шмидта. В ходе диалога обсуждались актуальные вопросы: завершение ремонта асфальтобетонного покрытия, проведение ремонтных работ в подъезде с установкой светильников с датчиками движения, организация отдельной контейнерной площадки вблизи дома.

В Ленинском округе начальник управления Вера Павлова общался с жильцами дома №14 корп. 1 по ул. Алексея Хлобыстова. Темами разговора стали необходимость ремонта кровли и подъезда, возможность установки шлагбаума, подтопление подвального помещения дома №15 и жалобы на низкое качество работы управляющей компании.

В Первомайском округе начальник управления Александр Боянжу и депутат Мурманской областной Думы Роман Пономарев встретились с гражданами около дома №3 по ул. Капитана Пономарева. Поступило предложение от жителей домов на Кольском проспекте об установке шлагбаума и проведении санитарной обрезки и уборки сухих деревьев. Жильцы дома №3/1 по ул. Капитана Пономарева сообщили о запахе канализации в квартирах.

Как сообщает администрация города Мурманска, все обращения берутся на контроль или решаются в оперативном порядке.

