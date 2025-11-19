От Мурманска до Ковдора: начинающие писатели представят своё творчество в городах Мурманской области

Цикл творческих встреч с начинающими литераторами стартовал в городах Мурманской области. Проект реализуется членами областного литературного объединения «Мурман» регионального отделения Союза писателей России при поддержке Министерства культуры региона в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!». К творческим встречам также присоединятся известные литераторы и музыканты.

Первое выступление уже состоялось в Североморске в Центральной городской библиотеке имени Л. Крейна, где участники представили стихи заполярных классиков и собственные произведения. До конца года творческие встречи пройдут 19 ноября в Туломе, 6 декабря в Ковдоре и 13 декабря в Оленегорске на площадках муниципальных библиотек.

Кроме того, в рамках гранта будет издан первый за последние 10 лет альманах литобъединения «Мурман». В сборник войдут стихи и проза участников объединения, а также материалы, которые расскажут о самом творческом сообществе и его истории.

Проект стал возможным благодаря гранту Министерства культуры Мурманской области на реализацию инициатив в сфере организации деятельности клубных формирований и любительских объединений. Это первый для литобъединения проект, который получил региональную грантовую поддержку.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, литобъединение «Мурман», которому более 40 лет, создано вскоре после появления в регионе отделения Союза писателей СССР. За эти годы через творческие встречи прошли десятки известных авторов Кольского Заполярья, среди которых — Виталий Маслов, Виктор Тимофеев, Николай Колычев и Николай Скромный. Многие участники объединения впоследствии стали членами Союза писателей России, публиковались в крупных литературных журналах и издательствах.

Объединение продолжает оставаться главной площадкой для развития литературных талантов Кольского Заполярья. Еженедельные встречи проходят по средам в 19.00 в Мурманске в помещении Мурманского отделения Союза писателей России на улице Полярные Зори, 19. Занятия открыты для всех желающих — как начинающих, так и опытных авторов. Участники могут не только представить свои произведения, но и обсудить современную литературу, получить профессиональные советы и расширить знания в области поэзии и прозы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557176/#&gid=1&pid=1